Агентство культурного наследия сообщило об утверждении об утверждении перечня памятников культурного наследия, которые восстановят и реставрируют в 2022 году. В этот список включены 34 объекта культурного наследия, на ремонтно-восстановительные работы планируется потратить 75 млрд сумов.

В Каракалпакстане запланировано восстановление одного памятника — мавзолея Халифа-Раджаб, в Бухаре восстановят 17 объектов, по четыре объекта — в Сурхандарье и Кашкадарье, пять в Хорезмской области и три в Самарканде.

«Запланированы реставрационные работы на таких объектах, как медресе Баходира Ялангтушбия, остатки крепости Талипоч, медресе „Улугбек“, медресе Амира Олимхана, Кук Гумбаз, Белый дворец, летняя резиденция Ислама Ходжи, Чодра ховли, которые вызвали много критики», — пишет агентство.

Будут проведены ремонтно-восстановительные работы на объектах культурного наследия Кушбеги, Саисхона, Саломхона, Тахтхона в комплексе бухарского кургана Арк. Одним из наиболее заметных проектов является создание «археологического парка» на развалинах курганного комплекса Арк.

Работы по ремонту и восстановлению разрушенных частей и отремонтированных стен комплекса «Масджиди Калон» (комплекс Пои Калон) в Бухаре проведут в октябре-декабре.

Объём средств на ремонтно-восстановительные работы определён на основании проектно-сметной документации, отмечает агентство. Работы по сохранению проведёт Дирекция по реставрации объектов культурного наследия. Решением Министра туризма и культурного наследия или заключением инспекции по охране культурного наследия Кабинета Министров в список могут быть внесены изменения.

Постановлением правительства о развитии туристической инфраструктуры в 2022 году утверждён перечень проектов по реставрации и восстановлению объектов, развитию туристической инфраструктуры 38 памятников культурного наследия в Ташкенте, Коканде, Самарканде, Бухаре, Навои, Хорезме с лимитом средств 117,3 млрд сумов.

Ранее качество реставрационных работ, проводимых на объектах архитектурного наследия, неоднократно критиковалось. В апреле Агентство культурного наследия сообщило, что неправильно проведённая реставрация привела к утрате исторической и художественной ценности части исторического комплекса Ситораи Мохи-Хоса в Бухаре.