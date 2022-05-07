Хокимият Ташкента проводит инвентаризацию 12 тысяч многоэтажек, проверяя их состояние и оценивая степень их изношенности, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Обследование всех многоэтажных домов планируется завершить через три месяца и занести данные в цифровую карту Ташкента.

Будет также разработан «оптимальный план по устранению выявленных недостатков с концентрацией сил на самых важных направлениях», отметили в хокимияте.

Инвентаризацию проводят 12 инспекторов-коммунальщиков, делая обход многоквартирных домов. Они фотографируют кровлю, подвалы, фасады и заполняют специально разработанный опросник с множеством критериев, оценивая каждый по пятибалльной шкале.

«Перед отправкой фотографий и заполнением опросника инспектор выбирает здание в адресном реестре „Гармония“, система GPS определяет координаты инспектора и сравнивает их с координатами обследуемого дома. При совпадении координат и проверке уникальности фотографии данные инспектора подтверждаются», — описывает алгоритм проверки хокимият. Таким образом, инспектор не может отправить данные об объекте, сидя в офисе, не побывав на месте и не обследовав здание, добавили в столичной администрации.

Инспектор фиксирует, в том числе состояние подъездов, номерных указателей, освещения, наличие незаконных пристроек и другие параметры здания. Далее администратор проверяет все данные инспектора и подтверждает их или запрашивает уточнение некоторых компонентов.

Напомним, в начале года департамент цифрового развития при хокимияте столицы создал интерактивную карту Age Tashkent, на которой можно узнать возраст более чем 336 тысяч зданий города.