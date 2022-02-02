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Хокимият Ташкента создал интерактивную карту возраста столичных зданий
Фото: Департамент цифрового развития
Хокимият Ташкента создал интерактивную карту возраста столичных зданий
Департамент цифрового развития при хокимияте столицы создал интерактивную карту Age Tashkent, на которой можно узнать возраст более чем 336 тысяч зданий города. С помощью «машины времени» можно также увидеть, как менялась карта Ташкента с 1865 года. «Газета.uz» спросила команду разработчиков о работе над проектом.
Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента разработал интерактивную карту Age Tashkent, которая позволяет узнать возраст более чем 336 тысяч зданий, расположенных в столице. Прототипом проекта стала разработка нидерландских энтузиастов Building Age Maps, которая охватила все здания страны. Подобные проекты в границах города созданы в американских Портленде, Манхэттене, Бруклине, испанской Барселоне, украинском Львове, словенской Любляне, исландском Рейкьявике, российских Санкт-Петербурге, Москве и других. Ташкент стал первым городом Центральной Азии, где появилась такая карта. «Газета.uz» спросила команду разработчиков Age Tashkent о работе над ней.
Техническая основа проекта
Первым делом ребром встал вопрос выбора технологии, на основе которой можно создать проект, похожий на Building Age Maps, рассказывает Марат Аюпов. Тогда специалист решил задействовать geojson — формат данных, который позволяет наложить на обычную карту координаты, и менять её внешний вид (цветовую гамму, толщину линий, прозрачность, шрифты и другое) как угодно.
Несмотря на то, что сама технология была удобной для разработки, Марат Аюпов принял тот факт, что простым пользователям будет сложно пользоваться такой платформой.
В работе Марату помогал его коллега, технический директор и DevOps-инженер Шохрух Комолов. Вместе они занимались оптимизацией проекта, чтобы каждый желающий мог без проблем им воспользоваться.
Для оптимизации системы программисты использовали свою методику, основанную на привязке к большой базе данных. Благодаря помощи иностранных коллег из Центра пространственных исследований «Геоинтеллект» они нашли менее сложное, чем формат geojson, решение для обычных пользователей. При этом удалось сохранить все функции geojson.
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Источники информации и достоверность
Разумеется, собрать такую огромную базу данных о времени постройки зданий было непросто. В этом сильно помог научный руководитель проекта замдиректора департамента по картографии Камолиддин Файзуллаев.
Камолиддин Файзуллаев проверил все данные на достоверность. В определении возраста зданий ему помогала команда начальника отдела геоинформационных систем Уткира Шерманова.
Специалисты сравнили карты 1865-2021 годов друг с другом, определили точки соответствия и сверили конфигурацию улиц разных лет. Если на карте, скажем, 1945 года были определённые постройки, но на карте 1940 года их не было, значит, эти здания возвели в этот пятилетний период. На карте Age Tashkent специалисты отмечали их как объекты, построенные в эти годы.

На сегодняшний день возраст 22 356 зданий остаётся неизвестным. Команда ежедневно сокращает это число примерно на 300 объектов.

Интересным открытием стало то, что в период с 1865 по 1960 годы расположение махаллей и улиц в Ташкенте практически не менялось. Ощутимые изменения начались после глобальной перестройки в результате землетрясения 1966 года.

Помимо исторических данных в проекте задействована и современная статистика. Аналитики проекта Гайрат Бурхонов, Мансур Джаханов и Номонжон Хошимов собрали пул актуальной статистики, которая отражает, сколько зданий было построено в Ташкенте с 1917 года по настоящее время. Более того, по характеристикам объектов, указанных в кадастровых данных, аналитики выяснили этажность каждой из этих построек и тип материалов, которые использовались при строительстве.
Отрисовка и оформление карт
Для создания самой карты age.tashkent специалисты использовали топопланы 1865-2021 годов. Но этого оказалось недостаточно, потому что границы большинства объектов индивидуального жилищного строительства, как выяснилось, не были отмечены ни на одной карте. Команде потребовалось вручную отрисовать контуры 175 600 частных домов Ташкента, а также включить строения на территориях, недавно вошедших в состав столицы.

Команда также позаботилась о том, чтобы пользователи могли получить дополнительные данные об объектах культурного наследия в Ташкенте, просто кликнув на них мышкой. Среди них функции строений, год постройки, адрес, географические координаты и названия. Объекты материального культурного наследия также содержат информацию об архитекторе, если он известен.
Скриншот: Age Tashkent
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Всё это время к проекту были подключены топографы и ГИС-инженеры Жонибек Кутлимратов и Кобил Каримбоев. Они приступили к проекту в октябре 2021 года и тут же взялись за ручную отрисовку жилых частных домов.

Менеджер проекта Ахрор Асилходжаев вспоминает, что работа топографов была действительно титанической.
Ахрор Асилходжаев добавил, что топографы могли ошибиться. На такой случай в сайт проекта включена возможность сообщить об этом. После запуска проекта разработчики получили более 100 таких сообщений. Данные перепроверят. В случае подтверждения ошибки будут внесены правки.
Дизайном сайта и его адаптацией для различных устройств, в том числе и мобильных телефонов, занимался Мавлонбек Пулатов. Он же нарисовал официальный постер проекта с новой картой столицы. Мавлонбек вспоминает, что на дизайн сайта он потратил всего два дня, но подготовительные работы велись кропотливо.
Замдиректора департамента и арт-директор проекта Алексей Хен отметил дизайн «машины времени», созданный Мавлонбеком Пулатовым. Инструмент позволяет увидеть, как менялись границы Ташкента на протяжении полутора веков.
Скриншот: Age Tashkent
Развитие Age Tashkent
В день анонсирования проекта пресс-службой хокимията города 31 января сайт стали посещать десятки тысяч человек, поэтому сервер отвечал медленно, добавил Алексей Хен.
В будущем команда также планирует производство мерча.

Все права на текст и графические материалы принадлежат Департаменту цифрового развития хокимията города Ташкента. С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.


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Комментарии

  1. 2 0

    Джамал Мирзаев

    2 февраля, 16:22

    Супер молодцы ребята!!! Вот это дело и результат красавцы!!! Удачи вам в новых начинаниях!!!

  2. 0 2

    Roman Terleev

    2 февраля, 16:25

    очень тяжёлый движок, даже на мощных современных компах объекты загружает медленно,

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