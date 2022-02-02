Хокимият Ташкента создал интерактивную карту возраста столичных зданий

Специалисты сравнили карты 1865-2021 годов друг с другом, определили точки соответствия и сверили конфигурацию улиц разных лет. Если на карте, скажем, 1945 года были определённые постройки, но на карте 1940 года их не было, значит, эти здания возвели в этот пятилетний период. На карте Age Tashkent специалисты отмечали их как объекты, построенные в эти годы.



На сегодняшний день возраст 22 356 зданий остаётся неизвестным. Команда ежедневно сокращает это число примерно на 300 объектов.



Интересным открытием стало то, что в период с 1865 по 1960 годы расположение махаллей и улиц в Ташкенте практически не менялось. Ощутимые изменения начались после глобальной перестройки в результате землетрясения 1966 года.



Помимо исторических данных в проекте задействована и современная статистика. Аналитики проекта Гайрат Бурхонов, Мансур Джаханов и Номонжон Хошимов собрали пул актуальной статистики, которая отражает, сколько зданий было построено в Ташкенте с 1917 года по настоящее время. Более того, по характеристикам объектов, указанных в кадастровых данных, аналитики выяснили этажность каждой из этих построек и тип материалов, которые использовались при строительстве.