Хокимият Ташкента создал интерактивную карту возраста столичных зданий

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Комментарии
Джамал Мирзаев
Супер молодцы ребята!!! Вот это дело и результат красавцы!!! Удачи вам в новых начинаниях!!!
Roman Terleev
очень тяжёлый движок, даже на мощных современных компах объекты загружает медленно,