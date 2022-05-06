В связи с ожидаемыми сильными дождями 9−13 мая по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления. Об этом говорится в экстренном оповещении Узгидромета.
Селевая опасность ожидается:
По Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
По Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;
По Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;
По Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;
По Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;
По Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;
По Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
По Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
По Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.
Карта распределения количества осадков (мм за 12 часов) 11 мая.
Напомним, 8 мая по Каракалпакстану и Хорезмской области, 9−11 мая — местами по республике пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, по северу и пустынной зоне до 22−25 м/с, в отдельных районах возможно с пыльным поземком. Дневная температура 10−11 мая понизится до +20…+25 градусов.