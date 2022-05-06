В связи с ожидаемыми сильными дождями 9−13 мая по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления. Об этом говорится в экстренном оповещении Узгидромета.

Селевая опасность ожидается:

По Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;

По Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

По Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

По Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;

По Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

По Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;

По Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

По Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

По Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.

Карта распределения количества осадков (мм за 12 часов) 11 мая.

Напомним, 8 мая по Каракалпакстану и Хорезмской области, 9−11 мая — местами по республике пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, по северу и пустынной зоне до 22−25 м/с, в отдельных районах возможно с пыльным поземком. Дневная температура 10−11 мая понизится до +20…+25 градусов.