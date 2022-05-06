Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 6 мая поручил увеличить экспорт электротехнической продукции до 700 млн долларов в этом году и до 1 млрд долларов в 2023 году, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Например, только соседние страны импортируют электротехническую продукцию на 6 млрд долларов в год, которые мы можем производить сами. Однако доля узбекской продукции в импорте этих стран составляет менее 5%», — сказал президент.

Для увеличения экспорта поручено наладить систему переработки на таможенной территории на примере бытовой техники.

Кроме того, Фонда развития электротехнической промышленности Ассоциации «Узэлтехсаноат» получит 20 млрд сумов для расширения экспорта готовой продукции.

Для предотвращения ввоза на внутренний рынок некачественной и нелегальной электротехнической продукции поручено ограничить импорт старых трансформаторов и установить жесткий контроль за внедрением системы маркировки бытовой техники.

Президент поставил задачу увеличить производство электротехнической продукции не менее чем на 20% в этом году. Председателю Ассоциации «Узэлтехсаноат» поручено постоянно заниматься поиском новых проектов.

Например, в 2021 году Узбекистан импортировал электротехнику на 1,3 млрд долларов, которую можно было бы производить внутри страны, отметил Шавкат Мирзиёев. В этом году 500 тысяч домов планируется обеспечить питьевой водой. Это значит, что им нужны водогрейные котлы и солнечные коллекторы, счетчики воды. В Ташкенте и Намангане поручено запустить проекты по выпуску данной продукции.

Всего в этом году планируется запустить 86 проектов на сумму 250 млн долларов. Но президент остался недоволен планами.

«Меня не устраивают планы по запуску 1 проекта в Джизаке, по 2 — в Каракалпакстане, Кашкадарье и Сурхандарье и по 3 — в Бухаре, Намангане и Хорезме. Каждый хоким должен иметь новые электротехнические проекты на сумму не менее 100 млн долларов», — сказал он.

На совещании чиновникам поручено составить перечень новых проектов на сумму еще 1,5 млрд долларов, хокимам Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областей создать электротехнические кластеры по типу «Технопарка» в Ташкенте.

Кроме того, поручено увеличить переработку меди с 37% до 50% в этом году и до 70% в 2026 году. Как ожидается, для этого новый медный кластер в Ахангаронском районе создаст еще 90 тысяч тонн мощностей по переработке меди в рамках 12 проектов стоимостью 168 млн долларов.

Более того, планируется реализовать специальную программу исследований и разработок (R&D) в области электротехники.

Сообщается, что до конца года R&D-центры создадут на базе предприятия «Электроаппарат» (исследования оборудования альтернативной энергетики и напряжения), «Технопарк» (сложные пресс-формы), Artel (новые модели бытовой техники), совместное предприятие Uzkabel (новые изоляционные материалы и кабели). В эти центры намечено привлечь квалифицированные иностранные и местные специалисты. Из Инновационного фонда будут выделены этим центрам гранты в размере 10 млрд сумов.

При этом Центр исследований, разработок и развития (R&D) в компании Artel был организован ещё в марте 2016 года.

Кроме того, R&D-центры три года будут уплачивать только 1% от суммы начисленного налога на имущество и налога на землю. Министерству финансов поручено внести законопроект об установлении ставки социального налога для них в размере 1%.

С привлечением ведущих зарубежных компаний поставлена задача создать Проектно-инжиниринговый центр при Ассоциации «Узэлтехсаноат».