Центр R&D при Artel: внедрение инновационных разработок и технологий в производство
Центр исследований, разработок и развития Artel внедряет новые технологии и конструкторские решения, а также оказывает поддержку производств.
В марте 2016 года по поручению руководства компании Artel был организован Центр исследований, разработок и развития (R&D). Его цель — внедрение инновационных технологий проектирования в производство бытовой техники для повышения конкурентоспособности продукции Artel. Эксперты центра, основываясь на требованиях потребителей, разрабатывают идеи для создания качественной и современной продукции, а также проводят практические испытания.
Помимо этого, центр R&D обеспечивает поддержку и оптимизацию производств. Он разрабатывает и внедряет новую продукцию, передовые производственные технологии и выполняет научно-исследовательские работы. Также центр занимается повышением квалификации инженерно-технического персонала предприятий Artel.
Центр исследований, разработок и развития состоит из нескольких отделов:
технологического;
конструкторского;
финансово-экономического;
отдела испытаний;
отдела архитектуры и дизайна.
Центр исследований, разработок и развития состоит из нескольких отделов:
технологического;
конструкторского;
финансово-экономического;
отдела испытаний;
отдела архитектуры и дизайна.
В R&D-центре работают 100 сотрудников. Это инженеры-конструктора, инженеры-технологи, а также дизайнеры. Центр оснащен 60 рабочими местами для разработки промышленного дизайна, проектирования сложных изделий, проведения технических расчетов и испытаний, а также для разработки и проведения симуляции технологических процессов. Помимо этого, при центре работают две лаборатории: VR (виртуальной реальности) и лаборатория для проведения исследовательских и типовых испытаний.
В центре R&D организовано свое опытно-экспериментальное производство по изготовлению нестандартного оборудования (конвейеров, стеллажей, тележек и прочего) и технологической оснастки. Производство оснащено современным универсальным технологическим оборудованием.
За первое полугодие 2021 года в производство запущено 30 проектов. В настоящий момент R&D-центр участвует в реализации свыше 39 проектов:
по разработке новых видов продукции и новых моделей уже существующей (пылесосов, холодильников);
по организации новых производств комплектующих деталей телевизоров, кухонных плит, вытяжек и прочего;
по разработке нестандартного оборудования и технологической оснастки, модернизации и оптимизации существующих производств.
За первое полугодие 2021 года в производство запущено 30 проектов. В настоящий момент R&D-центр участвует в реализации свыше 39 проектов:
по разработке новых видов продукции и новых моделей уже существующей (пылесосов, холодильников);
по организации новых производств комплектующих деталей телевизоров, кухонных плит, вытяжек и прочего;
по разработке нестандартного оборудования и технологической оснастки, модернизации и оптимизации существующих производств.
Один из последних проектов центра R&D разработан совместно с компанией Gree — «Запуск производства электродвигателей: четыре модели для полуавтоматических стиральных машин и одна модель для бытовых кондиционеров». Конструкторская документация на электродвигатели и общий инжиниринг производства разработаны специалистами R&D-центра. На производстве используются технологии и оборудование ведущих компаний.
R&D-центр вносит весомый вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для Узбекистана. Совместно с кафедрой «Мехатроника и робототехника» при Ташкентском государственном университете имени И. Каримова (ТГТУ) при R&D-центре Artel открыт филиал кафедры университета по автоматизации и роботизации производств. Он оснащен оргтехникой с учебной версией программного обеспечения автоматизированного проектирования.
Центр обучил 250 выпускников бакалавриата и магистратуры ТГТУ и других вузов Узбекистана по специальным предметам. Они были трудоустроены на предприятия Artel, а также в центр R&D инженерами-технологами и конструкторами.
Центр обучил 250 выпускников бакалавриата и магистратуры ТГТУ и других вузов Узбекистана по специальным предметам. Они были трудоустроены на предприятия Artel, а также в центр R&D инженерами-технологами и конструкторами.
Центр R&D при Artel намерен развиваться и дальше. Одна из будущих задач — широкое внедрение цифровых технологий в процесс проектирования новой продукции.
Планируется дооснастить лаборатории центра и опытно-экспериментального производства, а также организовать отдел цифровых технологий, автоматизации и роботизации. Помимо этого, центр намерен открыть свои филиалы и подразделения за рубежом (в Китае, Турции, Индии, странах Европы и прочих крупных мировых регионах).
Также центр R&D будет привлекать зарубежных квалифицированных специалистов, налаживать сотрудничество с передовыми зарубежными вузами и R&D-центрами ведущих мировых производителей.
В планы R&D-центра входят расширение материально-технической базы и увеличение численности сотрудников до 300 специалистов.