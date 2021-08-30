Центр R&D при Artel: внедрение инновационных разработок и технологий в производство

В R&D-центре работают 100 сотрудников. Это инженеры-конструктора, инженеры-технологи, а также дизайнеры.

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Центр оснащен 60 рабочими местами для разработки промышленного дизайна, проектирования сложных изделий, проведения технических расчетов и испытаний, а также для разработки и проведения симуляции технологических процессов. Помимо этого, при центре работают две лаборатории: VR (виртуальной реальности) и лаборатория для проведения исследовательских и типовых испытаний.