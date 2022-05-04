Станислав Шушкевич, первый глава Беларуси, умер в Минске на 88-м году жизни от последствий ковида, сообщило БЕЛТА.

Он занимал пост председателя Верховного совета Беларуси с октября 1991 года по январь 1994-го и представлял белорусскую сторону в Беловежской пуще 8 декабря 1991 года, когда было подписано соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ.

На президентских выборах 1994 года Станислав Шушкевич занял четвёртое место, уступив Александру Лукашенко и двум другим кандидатам.

Станислав Шушкевич родился в 1934 году в Минске, окончил физико-математический факультет Белорусского государственного университета. Получил степень доктора физических и математических наук в 1970 году и с 1971 года заведовал кафедрой ядерной физики в альма-матер. В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники. В 1986 году входил в состав специальной комиссии по изучению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В интервью 2021 года Deutsche Welle Станислав Шушкевич оценил Беловежские соглашения как «договор о новом образовании, которое смело можно назвать конфедерацией» и сказал, что добросовестно выполнил свою работу и не сожалеет ни об одном моменте.

Он также выразил мнение, что СССР был тюрьмой народов, что и привело к его распаду. «Власть в СССР прогнала со своих территорий и бросила в безлюдные регионы Казахстана и Узбекистана десять народов», — сказал он тогда. Второй причиной он назвал то, нельзя было не поддержать декларации всех республик и ряда автономий о государственном суверенитете.

Отвечая на вопрос о пути развития Беларуси, он охарактеризовал ситуацию так: «Власть захватили люди, для которых она стала наркотиком. Они умеют только нагло править, а не управлять».

В 2020 году Станислав Шушкевич высказывался в поддержку оппозиционных власти Александра Лукашенко супругов Сергея и Светланы Тихановских. Весной 2020 года Сергей Тихановский был арестован, является политическим заключённым. Светлана Тихановская покинула Беларусь в августе 2020 года после народных протестов, задержаний протестующих и репрессий против оппозиции.