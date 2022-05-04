Порядок возврата части расходов (кешбэк) на путешествия по Узбекистану, который ранее анонсировал президент, описан в постановлении главы государства «О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма» от 30 апреля.

Кешбэк начнут представлять с 1 сентября 2022 года. Возврат расходов на путешествия будет осуществляется через электронную платформу Министерства туризма и культурного наследия, в том числе через ее мобильное приложение, предусматривающую планирование внутренних путешествий, а также предоставление скидок и самостоятельное формирование готовых туристских пакетов в рамках программы «Узбекистон буйлаб саёхат кил!»

Возврат расходов за путешествия осуществляется при одновременном совершении во время поездки следующего:

пользования авиа-, железнодорожным и (или) автомобильным транспортом;

пользования услугами средств размещения;

посещения организаций культуры.

Возврат расходов за путешествия будет выплачиваться каждому туристу в следующих размерах:

15% от суммы авиабилета в обе стороны при путешествии авиасообщением, но не более 150 тысяч сумов;

15% от суммы билета в обе стороны при путешествии железнодорожным транспортом или на автобусе, но не более 80 тысяч сумов;

15% от суммы расходов при ночевке в средствах размещения, но не более 80 тысяч сумов;

50% от суммы каждого посещения театров, музеев, цирков и художественных галерей, но не более 20 тысяч сумов.

Возврат расходов будут проводить только через платформу на банковскую карту местных туристов по окончании внутреннего путешествия, говорится в документе.

Платформу интегрируют с мобильным приложением Государственного налогового комитета (SoliqUz). Таким образом будет проверяться подлинность расходов.

Для финансирования туристического кешбэка внебюджетному Фонду по поддержке туризма при Министерстве туризма и культурного наследия в 2022 году выделят за счет дополнительных средств республиканского бюджета 30 млрд сумов.

Другие новшества в туристической сфере

Документом предусмотрено внедрение и развитие новых механизмов для туризма, действующих в ночное время (с 18:00 до 06:00):

беспрепятственная работа предприятий общественного питания, развлекательных и торговых объектов, организаций культуры, расположенных на специально организованных «улицах туризма» (туристических объектов), с обеспечением общественной безопасности и благополучия граждан;

совершенствование необходимой инфраструктуры и инженерно-коммуникационной системы в целях обеспечения бесперебойного функционирования туристических объектов;

создание необходимых условий для организации и проведения культурно-развлекательных и концертно-зрелищных мероприятий;

организация сообщения специальных автобусов (shuttle-bus);

введение единого порядка разрешения для осуществления работы туристических объектов и создание системы их поддержки.

Для обеспечения беспрерывной деятельности туристических объектов, работающих в ночное время, государством будут предприняты следующие меры:

в окрестностях туристических объектов, работающих в ночное время, будет обеспечено бесперебойное освещение;

объекты будут интегрированы с концепцией «Безопасный город»;

на «улицах туризма» будут установлены кнопки вызова и безопасности и будут организованы зоны Wi-Fi.

К туристическим объектам, работающим ночью, будут установлены следующие требования:

установка системы видеонаблюдения, позволяющей сохранять данные не менее чем за 30 дней, и ее интеграция с концепцией «Безопасный город»;

освещение на расстоянии не менее чем 10 м территории зданий, автостоянки и других прилегающих к ним территорий;

оснащение объектов полной шумоизоляцией, музыкальное и усилительное оборудование в ночное время должно использоваться без нарушения покоя населения;

обеспечение объектов средствами тушения пожара и медицинскими аптечками для оказания первой медицинской помощи;

установление в общедоступных местах здания плана перемещения и эвакуации граждан в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций, а также информации о контактных номерах скорой и спасательной служб.

Документ запрещает государственным органам необоснованное вмешательство и установление бюрократических барьеров для работы предпринимателей, работающих в ночное время с соблюдением законодательства.

Вдоль автомагистральных дорог (Туристского транспортного коридора) Узбекистана будут построены «караван-сараи», в каждом будут предоставляться туристские услуги, услуги по реализации ремесленнических изделий и местной сельскохозяйственной продукции, функционировать пункты обслуживания автомобилей, в том числе электромобилей, автостоянки и санитарно-гигиенические узлы. Вокруг каждого «караван-сарая» посадят саженцы деревьев и кустов.

В трехмесячный срок на территории озер Акчакуль, Ашшикуль, Зикрикуль, Айдаркуль, Тузконкуль и Тудакуль будут предоставлены в аренду на срок до 10 лет прибрежные земли для организации пляжных зон. Там будут возведены здания и сооружения из легких конструкций, отвечающие экологическим и санитарным требованиям.