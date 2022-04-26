Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 26 апреля анонсировал программу по возвращению части расходов граждан на путешествия по Узбекистану. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

С 1 сентября будет предоставляться кешбэк:

15% от стоимости авиа, железнодорожных и автобусных билетов (для авиатранспорта — до 200 тысяч сумов, на ж/д и автобусные поездки — до 100 тысяч сумов).

20% от суммы расходов за гостиницу (за одни сутки — до 80 тысяч сумов);

50% от стоимости билетов для посещения музеев и других культурных объектов (для одного объекта — до 20 тысяч сумов).

Президент заявил, что необходимо организовать дополнительные авиационные, железнодорожные и автобусные рейсы для создания благоприятных условий для активного передвижения населения в период праздников и фестивалей. Планируется, что скидки на авиабилеты составят до 50%.

На этом же совещании Шавкат Мирзиёев сообщил, что на следующей неделе узбекистанцы отдохнут 5 дней в период праздника Рамазан хайита.

Компания Uzbekistan Airways объявила, что из-за высокого спроса в период праздника вводит дополнительные авиарейсы с 1 по 5 мая в Бухару, Ургенч, Фергану и Наманган.