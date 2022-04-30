Пирог «Восточная сказка»
Рассыпчатое тесто и двойная начинка из смеси сухофруктов и мягкой меренги — рецепт пирога «Восточная сказка».
Багурсаки
Багурсаки — это традиционные праздничные пышки из дрожжевого теста, которые обязаны быть на столе у каждой хозяйки на Хайит.
Чак-чак
Чак-чак — главное украшение праздничного стола. Это лакомство из жареных во фритюре кусочков пресного теста, которые потом заливаются медовым сиропом.
Торт «Афганский наполеон»
Афганский наполеон — это что-то среднее между наполеоном и киевским тортом. Вкусный крем и рассыпчатые песочные коржи — отличное сочетание для идеального десерта на Хайит.
Печенье с заварным кремом
Рецепт вкусного песочного печенья с нежной ванильной начинкой из заварного крема внутри.
Хворост в духовке
Хворост в духовке — это прекрасная альтернатива хворосту, жаренному во фритюре. При этом он получается таким же воздушным и хрустящим.
Слойки с джемом
Ещё один несложный рецепт — слойки с джемом и грецкими орехами. В начинку можно добавить любой густой джем, сухофрукты или творог.