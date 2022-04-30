Пирог «Восточная сказка»





Рассыпчатое тесто и двойная начинка из смеси сухофруктов и мягкой меренги — рецепт пирога «Восточная сказка».

Багурсаки





Багурсаки — это традиционные праздничные пышки из дрожжевого теста, которые обязаны быть на столе у каждой хозяйки на Хайит.

Чак-чак





Чак-чак — главное украшение праздничного стола. Это лакомство из жареных во фритюре кусочков пресного теста, которые потом заливаются медовым сиропом.

Торт «Афганский наполеон»





Афганский наполеон — это что-то среднее между наполеоном и киевским тортом. Вкусный крем и рассыпчатые песочные коржи — отличное сочетание для идеального десерта на Хайит.

Печенье с заварным кремом





Рецепт вкусного песочного печенья с нежной ванильной начинкой из заварного крема внутри.

Хворост в духовке





Хворост в духовке — это прекрасная альтернатива хворосту, жаренному во фритюре. При этом он получается таким же воздушным и хрустящим.

Слойки с джемом





Ещё один несложный рецепт — слойки с джемом и грецкими орехами. В начинку можно добавить любой густой джем, сухофрукты или творог.