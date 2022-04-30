Воздушно-капельным путем распространяются множество патогенных бактерий, которые могут оказать влияние на здоровье человека и вызвать ряд инфекционных заболеваний.

Южнокорейская компания LG Electronics представила технологичную маску LG Puricare, которая оснащена портативным очистителем воздуха. В первую очередь маска предназначена для индивидуального ношения. Она может стать помощником для аллергиков в межсезонный период и людей с респираторными заболеваниями легких и дыхательных путей. Маска подойдет всем, кто хочет обезопасить себя от городского смога, строительной пыли и прочих микрочастиц большого города.





Устройство LG Puricare поставляется в небольшой картонной коробке, в которой, кроме самой маски, имеются:

силиконовая подушка для плотного прилегания маски к лицу;

два HEPA-фильтра PuriCare;

пластиковый удлинитель ремешка;

кабель USB-A — USB-C для зарядки аккумулятора;

сумка-чехол для хранения и транспортировки устройства;

печатное руководство для пользователя на русском и других языках.

В основе устройства LG PuriCare лежат два вентилятора с инверторными двигателями, которые нагнетают воздух внутрь маски через два HEPA-фильтра класса H13. HEPA-фильтры класса H13 предотвращают проникновение микрочастиц размером до 0,06 микрона как обычной пыли в воздухе, так и аллергенов и бактерий. Для сравнения — размеры частиц пыли составляют 0,1 микрона. НЕРА-фильтры высокой эффективности также применяются в стационарных очистителях воздуха LG для дома и офиса.





Помимо фильтров в маске установлен запатентованный датчик, который определяет ритм и объем дыхания. В зависимости от их показателей регулируется скорость вращения двух вентиляторов. Тем самым облегчается забор воздуха при вдохе и уменьшается сопротивление при выдохе.

Вентиляторы маски питаются от встроенного литий-полимерного аккумулятора. Время автономной работы маски составляет от четырех до восьми часов. Этого вполне достаточно, чтобы не переживать о зарядке целый день.





Силиконовая подушка, которая располагается по краям маски, плотно прилегает, подстраиваясь под индивидуальные черты лица. Это делает ношение маски комфортным и безопасным. А регулировка резиновых заушных ремешков дает возможность надеть маску даже на ребенка. Элегантный и ультралегкий дизайн маски дает возможность маске плотно прилегать и оставаться на месте даже при интенсивной ходьбе или резких поворотах головы.





Дополнительно можно приобрести специальный футляр UVnano, который выполняет функцию стерилизатора и удаляет до 99,99% бактерий за 30 минут хранения в нем маски. Также UVnano можно использовать для зарядки устройства. А с помощью приложения LG ThinQ можно проверить историю использования, статус очистки UVnano и срок службы фильтров.

На правах рекламы.