Следуя трендам и направлениям развития национальной экономики, компания «Узбекинвест» обеспечивает устойчивое развитие страховой деятельности на территориях свободных индустриальных экономических зон, а также малых промышленных и специализированных зон.
Объем принятых обязательств составил 4,1 трлн сумов.
В 2021 году обеспечен сбор премий в размере 4 млрд сумов по страхованию в данном направлении с ростом объемов страхования в 136% по отношению к 2020 году.
Обеспечено заключение 297 договоров с предприятиями-резидентами экономических и промышленных зон в регионах Узбекистана.
Компанией «Узбекинвест» в течение 2021 года было выплачено 1,9 млрд сумов страховых возмещений по 52 заключенным договорам с субъектами свободных индустриальных экономических и малых промышленных зон.
В 2022 году компания продолжит активную работу с предприятиями-резидентами свободных экономических, малых промышленных и специализированных зон.
В частности, запланированы проведение консультаций по предоставлению страховой защиты для предприятий в экономических и промышленных зонах с выездом на места, разработка новых, актуальных для предприятий страховых продуктов с учетом их запросов и предпочтений, а также предоставление комплексных страховых услуг.
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