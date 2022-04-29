Следуя трендам и направлениям развития национальной экономики, компания «Узбекинвест» обеспечивает устойчивое развитие страховой деятельности на территориях свободных индустриальных экономических зон, а также малых промышленных и специализированных зон.

Объем принятых обязательств составил 4,1 трлн сумов.

В 2021 году обеспечен сбор премий в размере 4 млрд сумов по страхованию в данном направлении с ростом объемов страхования в 136% по отношению к 2020 году.

Обеспечено заключение 297 договоров с предприятиями-резидентами экономических и промышленных зон в регионах Узбекистана.

Компанией «Узбекинвест» в течение 2021 года было выплачено 1,9 млрд сумов страховых возмещений по 52 заключенным договорам с субъектами свободных индустриальных экономических и малых промышленных зон.

В 2022 году компания продолжит активную работу с предприятиями-резидентами свободных экономических, малых промышленных и специализированных зон.

В частности, запланированы проведение консультаций по предоставлению страховой защиты для предприятий в экономических и промышленных зонах с выездом на места, разработка новых, актуальных для предприятий страховых продуктов с учетом их запросов и предпочтений, а также предоставление комплексных страховых услуг.

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