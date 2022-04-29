Председатель управления мусульман, главный муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров в ходе пятничного намаза 29 апреля объяснил, почему в стране до сих пор не объявлена дату празднования Рамазан хайита.

«Сегодня 28 день Рамазана. Наступает хайит. Почему мы до сих пор не объявили хайит? Сегодня пятница, все ждут, когда хайит. В социальных сетях все даже определяют день празднования Рамазан хайита», — сказал он.

Нуриддин Холикназаров сообщил, что в Управлении мусульман Узбекистана Отделение фетвы было преобразовано в Центр фетвы.

«Раньше в отделение фетвы работали 3−4 домулла, а после преобразования отделения в центр теперь там работают 15−16 человек. Работают ученые и люди, которые хорошо знакомы с правилами шариата, фикха… Посоветовавшись с другими богословами, мы создали специальный совет, который следит за месяцами [исламского календаря]», — отметил он.

По словам главного муфтия, совет теперь будет наблюдать не только за месяцем Рамазан или Зуль-хиджа, а за всеми 12 месяцами исламского календаря и определять время намаза. Нуриддин Холикназаров отметил, что в Управлении мусульман прилагают усилия, чтобы определять реальное время намаза, которое соответствует шариату.

По его словам, некоторые предъявляют претензии к времени намаза, ссылаясь на «субхи содик». Речь идёт про «истинный рассвет», когда появляется тонкая горизонтальная белая полоса на восточном горизонте. Это является сигналом для начала поста и утренней молитвы (фаджр).

Главный муфтий отметил, что для определения «истинного рассвета» небо должно быть чистым, а вокруг не должно быть освещения.

«За этим можно наблюдать короткое время во время новолуния. Мы можем сделать это только в одной местности Джизакской области. Мы намерены отправить совет с одним ученым-астрономом в это место и хотим уточнить точное время истинного рассвета», — заявил Нуриддин Холикназаров.

Он также сообщил, что результате наблюдения будут доступны 30 апреля.

«Завтра мы получим заключение… исходя из этого мы объявим [дату] Рамазан хайита… Это оказалось непростым делом. Отвечать за пост миллионов людей — на шее муфтия… Поэтому мы ответственно подходим к этому вопросу», — сказал он.

Официальная информация будет представлена через СМИ, где также будет объявлен указ президента о праздновании Рамазан хайита.

На совещании во вторник президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что в период празднования Рамазан хайита жители Узбекистана отдохнут пять дней.