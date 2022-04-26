На следующей неделе по случаю празднования Рамазан хайита в Узбекистане будет пять выходных. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёев 26 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Это дополнительная возможность для развития внутреннего туризма в регионах», — говорится в сообщении.

Напомним, что указом президента в 2022 году были установлены дополнительные выходные дни и перенос некоторых выходных.

Так, для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходные перенесены в следующем порядке:

с 7 мая (суббота) — на 4 мая (среда);

с 14 мая (суббота) — на 5 мая (четверг).

Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей эти дни станут дополнительными выходными.

Точные даты станут известны после того, как президент подпишет указ о дне празднования Рамазан хайита.