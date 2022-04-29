25 апреля в Orient Business Center состоялись встречи руководства одного из крупнейших частных холдингов Узбекистана с представительными делегациями двух регионов России. Во время переговоров прошли презентации экономического потенциала областей. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, в частности, отметил, что впечатлен масштабами бизнеса, объединяющего множество предприятий в различных отраслях — от строительства до ритейла. Это открывает возможности для обсуждения инвестиционного партнерства.





«Широкий спектр интересов нашего холдинга позволяет рассчитывать на успех интеграционных проектов во многих секторах экономики. Мы видим серьезные перспективы в создании совместных предприятий на базе активов Orient Group с привлечением партнерских ресурсов и технологий. Надеемся уже в ближайшее время перейти к обсуждению конкретных инициатив», — подчеркнул генеральный директор Orient Group Management Андрей Сафронюк, комментируя событие.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил уверенность в возможности продуктивного сотрудничества по целому ряду направлений. Стороны договорились о создании рабочих групп для развития диалога.

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