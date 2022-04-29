В субботу по большей части территории Узбекистана ожидается переменная облачность без осадков, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Лишь в ночные и утренние часы по Ташкентской области и Ферганской долине возможны кратковременный дождь и гроза.

Затем 1−2 мая на территорию Узбекистана усилится вынос довольно жаркого для начала мая воздуха с районов Ирана, отметили синоптики.

В дневные часы воздух будет прогреваться до +32…+34 градусов, а по югу республики — до +36…+39 градусов. Такой температурный фон будет лишь на 2−3 градуса ниже самых высоких температур этого периода за все годы метеорологических наблюдений.

Кратковременные дожди в эти дни возможны лишь по северо-западным районам республики. По остальной территории ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода.

Во вторник и среду, 3−4 мая, на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы с районов Поволжья. По республике временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

По предгорным и горным районам республики местами возможен сильный дождь. Местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, 3 мая в отдельных районах возможно с пыльным позёмком. Дневная температура воздуха понизится до +22…+25 градусов.

Узгидромет также опубликовал экстренное оповещение о селе-паводковых явлениях, которые ожидаются в связи с сильными дождями 3−5 мая по предгорным и горным районам страны:

Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;

Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;

Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;

Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.