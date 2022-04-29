В общей сложности 1392 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданы на воспитание в свои семьи и близким родственникам при содействии Национальной гвардии. В результате прекращена деятельность 10 домов «Мехрибонлик», 4 детских городков и 2 детских домов.

Эти данные были озвучены в отчёте сопредседателя Национальной комиссии по вопросам детей, детского омбудсмана Алии Юнусовой на 25-м пленарном заседании Сената Олий Мажилса в четверг. Комиссия была образована в августе 2021 года указом президента о совершенствовании системы обеспечения гарантий прав ребёнка.

Прошлым летом решением президента дома «Мехрибонлик» и детские городки, ранее находившиеся в Министерстве народного образования, а также детские дома семейного типа и дома ребёнка системы Министерства здравоохранения были закреплены за Национальной гвардией. Она также установила сотрудничество с детскими деревнями Ассоциации «SOS — детские деревни Узбекистана».

На сегодняшний день в стране официально насчитывается 64140 детей-сирот и детей, лишившихся родительской опеки. Из них 62117 детей воспитываются в семьях и 2023 ребёнка являются воспитанниками 140 детских учреждений. Кроме того, 120379 детей имеют инвалидность.

Из воспитанников детских учреждений 499 проживают в 6 домах «Мехрибонлик», 383 ребёнка — в 11 малых детских домах, 754 — в 118 семейных детских домах, 208 детей — в двух учебно-воспитательных учреждениях (для мальчиков и для девочек, открыты вместо бывших четырёх учреждений).

Из 62117 детей, проживающих в семьях, 23101 ребёнок взят под опеку, 11489 детей — под попечительство, 962 ребёнка воспитываются в семьях под патронатом, 26565 детей усыновлены или удочерены.

Проблемы

Как сообщает пресс-служба Сената, члены верхней палаты обратили внимание на ряд проблем, которые необходимо решать.

«Нельзя сказать, что Национальной комиссией на должном уровне выполняется задача координации деятельности государственных органов и организаций, а также территориальных комиссий в сфере защиты прав, свобод и законных интересов детей», — отмечается в сообщении.

До сих пор не принят нормативно-правовой акт о совершенствовании деятельности семейных детских домов, а именно по расширению системы выплат, льгот и компенсаций семьям и родителям, принявшим детей, а также пересмотру и совершенствованию деятельности Республиканского центра социальной адаптации детей.

Осенью прошлого года в Узбекистане была внедрена система «Мехр дафтари» («Тетрадь доброты») для изучения и решения проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К настоящему времени в фонд поддержки этих детей поступило 18 млрд сумов. Но в связи с тем, что специалисты районных и городских секторов по защите детей не имеют навыков пользования платформой, работа «организована не в должной мере», говорилось на заседании.

МНО создало электронную платформу для сокращения человеческого фактора и цифровизации процесса усыновления, но электронная очередь желающих усыновить кандидатов не налажена.

Не разработаны минимальные нормативы для семей, принимающих под опеку и попечительство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не налажена работа по выявлению фостерных семей с профильным профессиональным потенциалом и размещению в них детей на основе опыта развитых стран.

В регионах не обеспечена регулярность и продолжительность занятий при индивидуальном обучении на дому детей, нуждающихся в длительном лечении. Директора и учителя большинства школ не знают нормативные документы по проведению индивидуальных занятий, отсутствует табель оценки (усвоения), не сформированы дела учащихся. Не приняты меры по содействию социализации данной категории учащихся, отметили сенаторы.

По итогам обсуждения сенаторы приняли постановление, в котором закреплены меры, направленные на устранение перечисленных проблем.