Шохрух Азаматович Аминов указом президента от 29 апреля назначен заместителем генерального прокурора Узбекистан, сообщила пресс-служба ведомства.

До назначения с ноября 2020 года занимал должность прокурора Сырдарьинской области.

Шохрух Аминов (1981 года рождения) окончил Самаркандский государственный университет.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2004 году в прокуратуре города Самарканда, занимал различные должности в органах прокуратуры Самаркандской области. С 2014 года работал прокурором, старшим прокурором управления, заместителем начальника управления, начальником управления Генеральной прокуратуры, заместителем прокурора Ташкентской области.

Успел поработать заместителем директора Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре. В 2018—2020 годы был прокурором Навоийской области.

Предыдущий замгенпрокурора Акмалхужа Мавлонов в ноябре возглавил Государственный таможенный комитет.