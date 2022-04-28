На пленарном заседании Сената 28 апреля одобрен закон о внесении поправок в законодательство Узбекистана об управлении многоквартирными домами, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. «Газета.uz» получила в пресс-службе Сенате сопоставительную таблицу вносимых изменений.

В ходе обсуждений сенаторы отметили, что действующее законодательство освобождает товарищества собственников жилья от налогообложения при оказании услуг по благоустройству земель, прилегающих к многоквартирным домам, и иных услуг населению, но эти льготы не применяются в отношении управляющих организаций, «что создает различные разногласия».

В Налоговый кодекс законом внесены налоговые льготы для управляющих организаций:

Освобождается от налогообложения оборот по реализации услуг и работ, оказываемых и выполняемых управляющими организациями или управляющими многоквартирных домов по управлению, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества, а также по благоустройству земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам.

Не учитываются в качестве дохода средства, полученные управляющими организациями или управляющими многоквартирных домов, от оказанных услуг и выполненных работ по управлению, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества, а также благоустройству земельных участков, прилегающихк многоквартирным домам.

Не являются в качестве объекта налогообложения объекты недвижимого имущества — здания, предназначенные для оказания технических услуг и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказания услуг управляющими организациями или управляющими многоквартирными домами по управлению, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества, благоустройству земельных участков, прилегающихк многоквартирным домам.

Кроме того, изменений вносятся и в Земельный кодекс. Согласно им, объектами налогообложения не являются земельные участки, прилегающие к многоквартирным домам.

В Кодекс об административной ответственности вносится положение об Инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания.

Согласно закону, инспекции подведомственны дела о следующих административных правонарушениях:

нарушение правил содержания и пользования жилыми помещениями, санитарного содержания мест общего пользования, нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, — влечет наложение штрафа на граждан от 5 до 10, а на должностных лиц — от 10 до 15 базовых расчетных величин.

нарушение правил управления многоквартирными домами — влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 15 базовых расчетных величин.

изменение или реконструкция несущих и ограждающих конструкций в многоквартирных домах с нарушением законодательства и нормативных документов в области технического регулирования, в том числе осуществление работ по самовольному возведению строений в многоквартирных домахи на земельных участках, прилегающихк многоквартирным домам, — влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 30, а на должностных лиц — от 40 до 50 базовых расчетных величин. в этом случае лицо, впервые совершившее правонарушение (в части ограждающих конструкций), освобождается от ответственности, если добровольно устранило произведенное изменение ограждающих конструкций в многоквартирном доме или нарушения, допущенные их реконструкцией, самовольно возведенные строения на земельном участке, прилегающем к многоквартирному дому, а также их последствия.



Эти правонарушения перечислены в статье 159, которая дополняется таким образом одобренным Сенатом законом.

Инспекция будет рассматривать эти дела без передачи в суд, однако если правонарушитель захочет оспорить факт нарушения, дело будет передано на рассмотрение суда.

Рассматривать дела об административных правонарушениях и применять административные взыскания в виде наложения штрафа от имени инспекции вправе начальник инспекции и начальники ее отделов, а также начальники территориальных инспекций.

Одобренный Сенатом закон также включает изменения в закон «О государственной пошлине».

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда и ее территориальные инспекции освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам и заявлениям, вносимым на рассмотрение судовв соответствии с возложенными на них полномочиями в сфере содержанияи эксплуатации многоквартирного жилищного фонда в административных, экономических судах и по гражданским делам.

Закон вступит в силу после подписания президентом Узбекистана.

Отметим, что в предоставленных Сенатом данных отсутствуют сведения о каких-либо изменениях в законе «Об управлении многоквартирными домами». Этот вопрос стал актуален в последние несколько месяцев в связи с многочисленными свидетельствами жителей Ташкента о том, что товарищества частных собственников жилья принуждают вступить в управляющие компании. Однако данные, полученные «Газетой.uz» от Сената, — информационные и не являются официальным документом. Тексты рассматриваемых Сенатом законов не публикуются в открытом доступе.

Напомним, трансляция заседания Сената 28 апреля по телевидению и в интернете была прервана.