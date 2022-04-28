Прямая трансляция заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана, которую 28 апреля вёл частный телеканал UzReport TV, завершилась спустя почти 8 минут после начала собрания. Прямой эфир прервался и на телевидении, и на YouTube-странице телеканала.

Трансляция длилась всего 18 минут, около 10 минут журналистка Максуда Абдукаюмова рассказывала о предстоящей повестке дня, в рамках которой должны рассмотреть закон «О почтовой связи», «О питьевом водоснабжении и отведении сточных вод», «Об охранной деятельности», поправки в законодательные акты в связи с совершенствованием системы управления многоквартирными домами, системы медико-социальных услуг, законодательства об оружии и другие.

На 11-й минуте прозвучал гимн, а затем председатель Сената Танзила Нарбаева остановилась на визите президента Шавката Мирзиёева в Кашкадарьинскую область, пятилетней программе развития Каракалпакстана 2022−2026, высказалась о наводнениях в Самаркандской и Джизакской областях, объяснила регламент. Затем трансляция прервалась.





Uzreport TV с 12:31 по 12:39 вышел с прямым эфиром из Сената, где было показано не само заседание, а интервью с одним из сенаторов.

Согласно указу президента «О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля» от 16 июня, Национальная телерадиокомпания Узбекистана с 1 декабря должна обеспечивать прямую трансляцию на телеканалах, а также в интернете заседаний (кроме закрытых) Законодательной палаты и Сената, сессий Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, областных, районных и городских кенгашей народных депутатов, а также некоторых судебных заседаний (с согласия сторон, кроме закрытых).

Примечательно, что ещё до этого указа заседания Сената транслировались напрямую через Uzreport TV и на YouTube-странице верхней палаты парламента. Сегодня там не запустили прямой эфир собрания впервые с октября 2019 года.





Для сравнения: предыдущее заседание Сената, прошедшее 17−18 марта, на котором тогда ещё министр иностранных дел Абдулазиз Камилов выступил с позицией Узбекистана по войне в Украине, Uzreport TV транслировал полностью.

На телеканале «Узбекистан 24» лишь два раза вышел эфир с небольшим комментарием по заседанию. Сюжеты длились 1 минуту 44 секунды и 2 минуты 32 секунды соответственно.

«Газете.uz» не удалось получить комментарий в Сенате и в дирекции телеканала.