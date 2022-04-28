Министерство финансов Узбекистана подготовило проект положения о сроках предоставления квартальной и годовой финансовой отчётности и проводит его обсуждение.
В проекте предусмотрено продление сроков предоставления финансовой отчётности для организаций, применяющих национальные стандарты бухгалтерского учёта:
- для годовой отчётности — не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным;
- для квартальной — в течение 40 дней после окончания отчётного квартала.
Для субъектов предпринимательства, применяющих международные стандарты финансовой отчётности, проектом предлагается установить следующие сроки:
- по годовой отчётности — не позднее 15 июня следующего года;
- по квартальной — начиная с 2023 года — в течение 40 дней после окончания отчётного квартала.
Такие сроки предлагаются исходя из практики ряда стран: Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, Южной Кореи, Сингапура, Индонезии, Китая, стран СНГ, отмечает Минфин в проекте документа.
Сейчас установленные сроки отчётности более строгие, с принятием нового положения эти требования утратят силу.
Минфин просит направлять предложения на электронную почту ifrs@mf.uz.
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Кроме этого надо убрать авансовые платежи налога на прибыль. Т.К. прибыль еще не заработана а налог уже оплачен. Чем снижаются оборотные средства предприятия.