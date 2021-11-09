Президент Шавкат Мирзиёев в выступлении на церемонии инаугурации в субботу вновь затронул вопрос повышения зарплат учителей и врачей.

Для формирования «фундамента Третьего Ренессанса в Узбекистане необходимы современные знания и воспитание», цитирует главу государства его пресс-служба.

«Повторю: знания и воспитание. Нам нужны высококвалифицированные учителя и наставники, профессора и преподаватели, настоящая интеллигенция, способные взять на себя ответственность за наше нынешнее и завтрашнее развитие, судьбу молодёжи. Следует открыто признать, что все мы в неоплатном долгу перед этими трудолюбивыми и самоотверженными людьми. В этой связи, как бы сложно ни было, мы используем все силы и возможности для достойного стимулирования труда учителей и преподавателей», — сказал президент.

Он заявил, что ежемесячная зарплата учителей высшей категории должна достичь 1000 долларов в эквиваленте к 2025 году.

Кроме того, главной задачей Стратегии развития Узбекистана, принимаемой в продолжение Стратегии действий на 2017−2021 годы, будет обеспечение здоровья населения, продолжил президент.

«В течение следующих пяти лет намечено в два раза увеличить ассигнования в эту сферу, в том числе довести заработную плату врачей высшей категории до 1000 долларов в эквиваленте», — отметил он.

«Наша цель — превратить национальное здравоохранение в высокоэффективную систему, способствующую качественному улучшению здоровья населения», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Что нужно для достижения этой цели?

Президент ранее уже сообщал о планах повышения зарплат учителей и врачей до 1000 долларов. О том, что это будет касаться высшей категории, не уточнялось.

Заместитель министра здравоохранения Абдулла Азизов в интервью проекту Alter Ego в июле отмечал, что сложно платить хорошие зарплаты, когда в бюджете нехватка средств, поскольку подоходный налог официально платят только 4,64 миллиона из 13 миллионов налогоплательщиков.

«В системе здравоохранения работают где-то 600 тысяч человек. Если им повысить зарплату на 1 млн сумов, то это получается 600 млрд сумов в месяц, 7,2 трлн сумов в год. Это повышение только на 100 долларов каждому. Если в 2020 году у нас был бюджет в районе 105 трлн сумов, это 6,8%, что является большой суммой. Если мы получаем такие проценты, что останется образованию? Образование тоже скажет: „Давайте, поднимите зарплату преподавателям тоже“. Хотя я говорю про повышение зарплат всего на 100 долларов, а не 1000 долларов», — отмечал замглавы Минздрава.

По данным Министерства народного образования, в 2020 году в системе МНО насчитывалось 13407 учителей высшей категории, что составляет менее 2,8% от общего числа учителей (свыше 481,6 тысячи). По состоянию на 1 сентября зарплата учителя высшей категории составляет почти 3,17 млн сумов.

Как следует из данных Госкомстата, численность врачей всех специальностей в 2020 году составляла 93,3 тысячи человек, численность среднего медицинского персонала — 369,9 тысячи. Количество врачей высшей категории не уточняется.

Согласно данным Министерства финансов, основная зарплата врачей высшей категории (не считая надбавок) разнится в зависимости от профиля и места работы, самый высокий показатель составляет 3,17 млн сумов. Врач общей практики в семейной поликлинике получает около 2,76 млн сумов, патронажная медсестра — 1,67 млн сумов, врач скорой помощи — 3,17 млн сумов, фельдшер — 1,9 млн сумов, врач-хирург в центральных больницах — 2,84 млн сумов, врач-хирург в центрах скорой помощи — 3,17 млн сумов (все они имеют высшую категорию).

Если учитывать надбавки за стаж работы, то зарплата врача-рентгенолога может достигать 4,43 млн сумов, врача-хирурга — 4,13 млн сумов.

Для достижения показателя в 1000 долларов необходимо в течение пяти лет повысить зарплаты врачей в 2,5−3 раза, учителей — почти в 3,5 раза. Сейчас они растут в среднем на 15% в год.

Зарплаты в сфере здравоохранения и образования уже несколько лет остаются ниже среднереспубликанского уровня — 2,97 млн сумов.





Заместитель министра здравоохранения Амрилло Иноятов в конце 2020 года заверял, что в 2021 году зарплаты медсестёр, врачей и учителей будут увеличены в несколько раз. По итогам января-июня они выросли до 2,05 млн сумов — в среднем на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сфере образования — до 2,25 млн сумов, или на 14,4%.