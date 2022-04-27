Российский телеведущий Тигран Кеосаян в своем YouTube-канале опубликовал видеоролик, в котором негативно высказывается о Казахстане и гражданах страны.

Он подверг критике блогера Диаса Кузаирова и «языковые патрули» в Казахстане, которые «требуют от продавцов общения исключительно на казахском языке». Тигран Кеосаян также сообщил, что власти Казахстана якобы запрещают наклейки с буквой Z на автомобилях и задерживают всех граждан с этой символикой.

Телеведущий также прокомментировал отмену военного парада в Казахстане в честь Дня защитника отечества, который отмечают в республике 7 мая, и Дня победы — 9 мая.

Парад не проводят в Казахстане третий год подряд. В 2020 и 2021 году мероприятие отменяли из-за сложной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии. В 2022 году вместо парада запланировано около 50 военно-патриотических мероприятий. Они пройдут в разных регионах Казахстана. В том числе в республике будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых сил страны, сообщили в Минобороны Казахстана.

Депутат парламента страны Айдос Сарым заявил, что считает решение об отмене парада здравым. «Лучше эти деньги потратить на более рациональные задачи: обеспечение быта, войсковую и военную подготовку солдат. У нас огромное количество нерешённых проблем: старые казармы, техника и так далее», — сказал он.

Тигран Кеосаян считает, что «сейчас празднование Дня победы — это сигнал распознавания „свой“ или „чужой“».

«Я очень надеюсь, что наше государство в лице ответственных чиновников не пропустит все эти сигналы мимо при очередной финансовой помощи, прочих экономических взаимоотношениях с дружественными странами. Я не хочу и мне неприятно, когда об мою страну вытирают ноги. Она это мало того, что позволяет делать, так ещё и прощает», — заявил он.

Ведущий обратился к руководителям постсоветских стран, которые, по его мнению, наблюдают за Россией в Украине и думают, что РФ «может не справиться». Он заявил о «недружественном поведении» Грузии, Молдовы, Прибалтийских стран, а также Казахстана.

«Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребята, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс, или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитро***ыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь», — заявил телеведущий.

«Мир изменился, все изменилось. А поезд уходит. Вы еще можете заскочить в последний вагон. Но вот так повилять у вас не получится. По крайней мере я в это верю, потому что все — игры в дружбу кончились. Сейчас это вопрос выживания», — сказал он.

Тигран Кеосаян подчеркнул, что «братским странам» нужно определяться и занимать сторону.

«А нам внимательно посмотреть — кто с нами, а кто нет. И неопределившихся, подающих однозначно недружественные это раз, или неоднозначные сигналы, ну что же делать, относить к нашим врагам. По крайней мере в экономических и информационных доктринах», — заявил он в эфире.

Реакция Казахстана

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал оскорбительным и необъективным выступление российского журналиста.

«Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств», — отметил он.

По его словам, подобные выступления «отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнёрства».

«Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан», — заявил Айбек Смадияров.

Тигран Кеосаян был включен в санкционные списки Евросоюза, его супруга Маргарита Симоньян фигурирует в аналогичных списках США еще с января 2022 года.

В феврале председатель Госдумы России Вячеслав Володин призвал другие страны последовать примеру РФ и поддержать признание независимости ДНР и ЛНР. «Мы надеемся, что решение поддержат другие страны и не будут пытаться для всех „быть хорошими“, потому что такая позиция закончится плохо», — сказал он.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что казахская сторона не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР. Глава МИД в начале апреля также подтвердил слова первого заместителя руководителя Администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова о том, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не признает «ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом», потому что их не признает ООН.

В марте министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на выступлении в Сенате заявил, что считает необходимым немедленно прекратить военные действия в Украине и урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами. «Узбекистан признаёт независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признали Луганскую и Донецкую народные республики», — подчеркнул глава МИДа.