Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предупредил страны, которые ещё не поддержали решение России о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств.

По его словам, признание независимости ДНР и ЛНР уже поддержали Куба, Венесуэла и Никарагуа (а также Южная Осетия, Абхазия и Сирия).

«Мы надеемся, что решение поддержат другие страны и не будут пытаться для всех „быть хорошими“, потому что такая позиция закончится плохо. В первую очередь, для тех, кто вот так вот пытается подстроиться под меняющийся мир», — сказал он (видео).

Ранее МИД России призвал другие государства последовать её примеру и поддержать признание независимости ДНР и ЛНР.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что казахская сторона не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать антикризисный план для оперативного реагирования на «негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния».