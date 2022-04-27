Президент Узбекистана 26 апреля подписал постановление, которым утверждаются меры по поддержке животноводства, специализирующегося на шерсти и мясомолочной продукции, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, до 1 января 2026 года продлеваются таможенные и налоговые льготы для лиц, занимающихся каракулеводством и переработкой его продуктов, а также для отрасли шелководства — в частности, предприятий по разведению шелкопряда и саженцев шелковицы, производству и переработке шёлкового сырья.

Документ предусматривает также выдачу льготных кредитов на развитие каракулеводческой отрасли. Ставка для этих кредитов будет рассчитана путём прибавления 4% банковской маржи к базовой ставке ЦБ (сейчас — 17%). Их будут предоставлять на следующих условиях:

на закупку за рубежом овец и коз мясомолочных либо шёрстных пород — до 5 лет, со льготным периодом в 3 года;

на проекты по переработке мяса, молока, шерсти, а также по организации производства кормов — до 10 лет, со льготным периодом в 3 года;

на бурение и ремонт колодцев для обеспечения скота водой, а также на внедрение водосберегающих технологий — до 5 лет, со льготным периодом в 3 года.

Напомним, с 2020 года организациям шелководства также субсидируют внедрение системы капельного орошения и строительство буровой скважины и насосной станции для отбора воды.