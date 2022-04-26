Для обеспечения свободы СМИ необходима поддержка и профессиональный опыт международных организаций. Об этом заявил председатель попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа, предприниматель Комил Алламжонов.

На встрече с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет 25 апреля он высказался о состоянии свободы слова и печати в Узбекистане в прошлом, о текущей ситуации и о том, какой она должна быть завтра.

«Пресса, закрытая годами, сегодня вновь открыта благодаря политической воле Президента Шавката Мирзиёева, и, несмотря на трудности и проблемы на пути реформ, избранный путь останется неизменным», — отметил глава фонда.

Комил Алламжонов заявил, что тесное сотрудничество с Управлением ООН по правам человека имеет важное значение «для развития узбекистанской прессы, её свободной деятельности и, самое главное, для защиты населения от различной агрессивной и жестокой иностранной пропаганды».

«Конечно, есть те, кто держится за старую систему, есть силы, которые пытаются заставить нас замолчать. Но в последние годы мы дышим в условиях верховенства достоинства человека и свободы. И мы не сдадимся», — написал он.

В рейтинге свободы прессы «Репортёров без границ», опубликованном в апреле 2021 года, Узбекистан занял 157-е место из 180, опустившись на 1 позицию. Понижение в индексе произошло впервые с 2018 года. Ситуация в стране продолжает оцениваться как «сложная».