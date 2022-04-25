В Украине пропали без вести 11 граждан Узбекистана, пытавшиеся покинуть страну из-за войны. Их поиски ведутся с начала марта. «Газета.uz» изучила ситуацию.

Ранее в сети появилось видео, на котором охранник базы в селе Колонщина в Бучанском районе Киевской области расспрашивает имя и страну у 9 граждан Узбекистана. Все они говорят, что из Сурхандарьинской области.

Улугбек Амиркулов, Фирдавс Маджидов и Валишер Аскаров.

Сиратулло Сафаров, Камолиддин Махмаражабов и Муроджон Ботуров.

На записи узбекистанцы представляют себя как Улугбек Нуриддинович Амиркулов (1999 года рождения), Фирдавс Хусанович Маджидов (2001), Валишер Алишерович Аскаров (1994), Сиратулло Сайфуллоевич Сафаров (2004), Камолиддин Усмонович Махмаражабов (1986), Муроджон Усмонович Ботуров (1992), Навруз Хасанович Хамраев (1999), Хумайни Абдурахмонович Сафаров, Хамидулло Абдурахмонович Абдуманноев (1991).





Навруз Хамраев, Хумайни Сафаров и Хамидулло Абдуманноев.

Кроме них, пропали ещё двое граждан Узбекистана — Рузмат Абдуллаев и Камолиддин Усманович Махраражабов.

В специальных группах распространяют фотографии и паспортные данные пропавших. В сообщениях отмечается, что трудовые мигранты прибыли в Киев для работы до начала войны. После вторжения российских войск в Украину узбекистанцы пытались покинуть страну, но из-за боевых действий оказались в Буче, где с ними пропала связь 3 марта.





Что произошло

«Газета.uz» связалась с Шерзодом Аскаровым из Денау Сурхандарьинской области — младшим братом пропавшего без вести Валишера Аскарова, который не выходил на связь с 3 марта.

По его словам, Валишер вместе с десятками других жителей Сурхандарьи отправился на заработки в Киев за пять-шесть месяцев до начала войны. Их привлёк предприниматель для работы в нескольких точках общепита, чтобы печь хлеб, готовить шаурму, самсу и другое.

«Их было минимум 50 человек. Когда началась война, их всех собрали и в конце февраля или начале марта на машинах привезли в Бучу, где у них был склад. Их было 50 человек, включая женщин и детей. Предприниматель направил для их эвакуации две-три машины. После первого рейса на складе остались 11 человек. Потом направили ещё машину, но к тому моменту уже заехали российские танки и другая техника», — сказал он.

«Машину обстреляли россияне, из-за чего водитель такси не доехал до оставшихся на складе и убежал. Об этом мне рассказал руководитель точек общепита, который заказал таксиста для вывоза наших соотечественников. Таксист тоже был знакомым, он сказал, что не мог ехать из-за стрельбы», — отметил Шерзод Аскаров.

После этого предприниматель предложил 11 узбекистанцам самим выехать из района, поскольку тогда уже был введён запрет на въезд.

«Они разделились на группы по два-три человека. Двое смогли выехать из этой зоны на машине одного из военнослужащих. Осталось девять человек. К этому времени туда заехали танки и выезд также запретили. Они сбежали в лес, где встретили охранника, который снял их на видео», — сказал младший брат Валишера Аскарова.

Он утверждает, что в хокимияте района его семью просили не сообщать об инциденте, но записи всё равно появились в сети.

В посольстве Узбекистана в Киеве «Газете.uz» сообщили, что поиски ведутся с 3 марта.

«Мы в курсе ситуации. С 3 марта текущего года ищем наших граждан всеми возможными способами», — заявили в дипмиссии.

Административный центр Бучанского района — город Буча. Он находился под контролем российских войск с 5 по 31 марта. После того, как военные России покинули город, мир облетели фотографии улиц, усеянных трупами мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в гибели местных жителей российских солдат. Минобороны России назвало фото- и видеоматериалы «провокацией» и «постановкой».