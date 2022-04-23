Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 апреля ознакомился с проектом расширения автомобильной дороги между Папским районом и Наманганом. Детали проекта сообщил телеканал «Узбекистан 24».

На презентации глава государства подчеркнул необходимость учесть рельеф региона и уделить приоритетное внимание удобству и безопасности движения, говорится в сообщении.





Председатель Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмон Абдувалиев в интервью телеканалу сообщил, что дорога Пунган-Наманган протяженностью 70 км будет расширена.

Ширина дороги вне населенных пунктов (выше) и в населённых пунктах.

«Эта дорога была построена в 1961—1969 годах. Она состоит из двух полос и имеет ширину 10−12 м. Сегодня она не в полной мере отвечает требованиям по пропускной способности. В связи с этим уважаемый президент рассмотрел вопрос реконструкции и указал нам направления. Мы теперь пересмотрим проектно-сметную документацию. Основная часть новой дороги будет состоять из 4 полос, а в местах, проходящих через сёла и райцентры, — из 6 полос», — заявил он.





На дороге Пап-Наманган в рамках реконструкции планируется построить 11 подземных переходов и 11 развязок. «Теперь пешеходам не придётся пересекать дорогу по проезжей части», — сказал он.





По его словам, если сегодня средняя скорость движения составляет 40−60 км/ч, то после реконструкции она повысится до 90−100 км/ч.

В начале января президент одобрил проект ремонта участка автодороги Ташкент-Чиназ протяжённостью 10 км. Там планируется построить 5 подземных переходов и подъездные дороги.

Мы также писали, что президенту были представлены проекты расширения улицы Темура Малика в столице и возведения путепровода протяженностью 210 м по улице Узбекистанской в Джизаке.