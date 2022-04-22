В пятницу, 22 апреля, по Узбекистану ожидается тёплая и сухая погода, лишь в отдельных районах Каракалпакстана пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщила пресс-служба Узгидромета. Дневная температура воздуха будет в пределах +25…+28 градусов.

В субботу по большей части Узбекистана сохранится сухая и тёплая погода. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и пустынной зоне местами пройдут кратковременные дожди, вызванные затоком влажного и относительно прохладного воздуха с районов Поволжья.

В воскресенье влажная воздушная масса охватит всю территорию Узбекистана. По большинству областей пройдут дожди, возможны грозы. В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и областях Ферганской долины дожди местами будут сильными.

Температура воздуха незначительно снизится и в дневные часы не будет превышать +20…+25 градусов.

Местами по республике ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.

По центральным и восточным районам Узбекистана дожди сохранятся и в понедельник 25 апреля.

По предгорным и горным районам 24−25 апреля селеопасно.