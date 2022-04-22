Президент Шавкат Мирзиёев 22 апреля принял участие во внеочередной сессии Кашкадарьинского областного кенгаша, сообщила пресс-служба главы государства.

В своем выступлении президент акцентировал внимание на предстоящих задачах и проблемах, требующих решения.

Так, только 43% населения региона имеют централизованный доступ к питьевой воде, отметил он. Особенно остро строит данная проблема в Касанском, Дехканабадском, Гузарском, Камашинском районах. Есть также проблемы в сферах газо- и электроснабжения, внутренних дорог, транспорта, сельского хозяйства, банковско-кредитном секторе.

Требуется ремонт 108 медицинских учреждений, 172 школ и 144 детских садов области. Во многих детских садах и школах неисправна система отопления. Перегружены 19 школ.

В связи с этим президент поручил в этом году дополнительно выделить из республиканского бюджета на улучшение социальной сферы и инфраструктуры в Кашкадарье 360 млрд сумов. Кроме того, на это планируется направить 100 млн долларов льготных кредитов от международных финансовых институтов.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день 350 тысяч человек в регионе нуждаются в работе, важно привлечь их к предпринимательству, ремесленничеству и надомному труду на основе новой системы «махаллабай».

Хотя область обладает огромным промышленным потенциалом, доля промышленности в валовом региональном продукте составляет всего 18%, подчеркнул президент.

В связи с этим сформирована программа на 2022−2023 годы, состоящая из 270 промышленных проектов на сумму 14,7 трлн сумов.





Уже начаты такие крупные проекты, как увеличение мощности Таллимарджанской ТЭС, строительство солнечной электростанции в Гузаре, запуск кластера строительных материалов в Дехканабаде и Камаши, цементного завода в Китабском районе.

Подписанным недавно постановлением президента предусмотрено выделение 45 млн долларов на финансирование бизнес-проектов в Кашкадарье.

В сельском хозяйстве могут быть реализованы 524 проекта на сумму 7,4 трлн сумов с созданием 286 тысяч рабочих мест.

В частности, будет рекультивировано более 40 тысяч га земель. Намечено создать гранатовые сады на 20 тысячах гектаров.

Для обеспечения водой Яккабагского, Чиракчинского, Камашинского, Шахрисабзского и Китабского районов будет построено паводковое водохранилище «Аёкчисой».

Получат поддержку проекты по заготовке плодоовощной продукции на приусадебных землях, животноводству и выращиванию ферулы.

Президент на совещании также уделил внимание развитию социальной инфраструктуры и улучшению жилищных условий населения.

В этом году в Кашкадарье будет сдано в эксплуатацию 143 многоэтажных дома на 5000 квартир.

В планах — строительство 1823 км сетей питьевого водоснабжения и 1570 км внутренних дорог, восстановление газоснабжения в домах более 9000 человек.

В рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалля» в этом году будет благоустроен облик 30 населенных пунктов.

Даны указания по строительству дошкольных образовательных учреждений и школ, медицинских центров, содержательной организации досуга молодежи.