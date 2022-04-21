С 1 июля в Узбекистане отменяются отдельные требования и условия для некоторых видов лицензий и документов разрешительного характера. Это предусмотрено указом президента от 20 апреля.
В частности:
|№
|Наименование лицензии или разрешения
Отменяемые требования и условия разрешительного характера
|1
|Лицензия на медицинскую деятельность
|Наличие на праве собственности или ином законном основании соответствующих зданий, помещений, оборудования и инвентаря при организации дистанционных медицинских консультаций и осмотров в сфере медицинской деятельности с использованием мобильных приложений.
|2
|Лицензия на фармацевтическую деятельность (по направлению розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения)
|Наличие фармацевта в штате юридического
лица при доставке оплаченных покупателем
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения из аптек покупателям;
наличие фармацевтического образования
у работника аптеки для доставки лекарственных
средств и изделий медицинского назначения
при консультации по средствам связи.
|3
|Лицензия на деятельность по разработке архитектурно-градостроительной документации
|Наличие на праве собственности или ином
законном основании соответствующих зданий,
помещений, оборудования и инвентаря;
соблюдение национальных стандартов
и требований по заказам, поступившим из-за
рубежа.
|4
|Регистрационная карточка контрольно-кассовой машины с фискальной памятью
|Наличие стационарной точки для
использования контрольно-кассовых машин
с фискальной памятью при учете наличных
денежных средств при реализации товаров,
работ и услуг, а также наличие договора
с обслуживающим банком об инкассации
наличной выручки.
|5
|Подтверждение на право осуществления
трудовой деятельности на территории Узбекистана
|Получение подтверждения на право
осуществления трудовой деятельности
на территории Узбекистана при
осуществлении деятельности в дистанционной
(онлайн) форме, находясь за рубежом.
|6
Уведомление о начале или прекращении деятельности по реализации ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
Наличие соответствующих зданий и сооружений на основании права собственности или иного вещного права для субъектов предпринимательства в форме онлайн-магазина в направлении деятельности по реализации ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.
Этим же указом с 1 июля отменяется истребование коммунальным организациям у населения, в том числе субъектов предпринимательства, ряда сведений и документов.