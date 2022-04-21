С 1 июля в Узбекистане отменяются отдельные требования и условия для некоторых видов лицензий и документов разрешительного характера. Это предусмотрено указом президента от 20 апреля.

В частности:

№ Наименование лицензии или разрешения Отменяемые требования и условия разрешительного характера 1 Лицензия на медицинскую деятельность

Наличие на праве собственности или ином законном основании соответствующих зданий, помещений, оборудования и инвентаря при организации дистанционных медицинских консультаций и осмотров в сфере медицинской деятельности с использованием мобильных приложений.

2 Лицензия на фармацевтическую деятельность (по направлению розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения)

Наличие фармацевта в штате юридического

лица при доставке оплаченных покупателем

лекарственных средств и изделий медицинского

назначения из аптек покупателям;



наличие фармацевтического образования

у работника аптеки для доставки лекарственных

средств и изделий медицинского назначения

при консультации по средствам связи.

3 Лицензия на деятельность по разработке архитектурно-градостроительной документации

Наличие на праве собственности или ином

законном основании соответствующих зданий,

помещений, оборудования и инвентаря;



соблюдение национальных стандартов

и требований по заказам, поступившим из-за

рубежа.

4 Регистрационная карточка контрольно-кассовой машины с фискальной памятью

Наличие стационарной точки для

использования контрольно-кассовых машин

с фискальной памятью при учете наличных

денежных средств при реализации товаров,

работ и услуг, а также наличие договора

с обслуживающим банком об инкассации

наличной выручки.

5 Подтверждение на право осуществления

трудовой деятельности на территории Узбекистана

Получение подтверждения на право

осуществления трудовой деятельности

на территории Узбекистана при

осуществлении деятельности в дистанционной

(онлайн) форме, находясь за рубежом.

6 Уведомление о начале или прекращении деятельности по реализации ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней

Наличие соответствующих зданий и сооружений на основании права собственности или иного вещного права для субъектов предпринимательства в форме онлайн-магазина в направлении деятельности по реализации ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Этим же указом с 1 июля отменяется истребование коммунальным организациям у населения, в том числе субъектов предпринимательства, ряда сведений и документов.