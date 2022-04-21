С 1 июля коммунальным организациям запрещается истребование у населения, в том числе субъектов предпринимательства, ряда сведений и документов. Это предусмотрено указом президента Узбекистана об упрощении предоставления государственных услуг, сокращении бюрократических барьеров и развитии национальной системы оказания госуслуг от 20 апреля.

Отменяется истребование документов, подтверждающих следующие факты:

нахождение или отсутствие на учёте в психоневрологическом диспансере;

нахождение или отсутствие на учете в наркологическом диспансере;

наличие или отсутствие судимости;

адресно-справочную информацию;

наличие либо отсутствие личного жилья на имени гражданина;

площадь жилого помещения;

наличие или отсутствие налоговой задолженности;

постановка физического лица — налогоплательщика на учёт в органах государственной налоговой службы;

размер пенсии и пособия;

нахождение или отсутствие в списке получателей пенсий и пособий;

регистрация брака, отсутствие регистрации брака или расторжение брака;

следующих документов:

копии документа, удостоверяющего личность;

фотографии лица установленной формы;

справок медико-социальных экспертных комиссий;

трудовых книжек и их копий;

архивных справок, подтверждающих заработную плату и стаж работы, обучение в высших и средних специальных образовательных учреждениях;

кадастровых документов и их копий.

(аналогично пункту 4 указа президента от 23 марта 2021 года №УП-6191)

сведений, подтверждающих факты:

данных свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательства;

наличия подтверждения о получении лицензии, документов и уведомлений разрешительного характера;

оплаты государственной пошлины, сборов и иных платежей;

обладания ценными бумагами, проведения операций с ценными бумагами, получения дивидендов;

регистрации в качестве малообеспеченной семьи или её члена;

оплаты и получения алиментов физическим лицом;

данных диплома о высшем образовании;

окончания среднего специального, профессионального образовательного учреждения физическим лицом;

окончания среднего общеобразовательного учреждения (на базе 11-го класса) физическим лицом;

наличия гражданина в «Ёшлар дафтари» или «Аёллар дафтари»;

данных о самозанятых лицах;

данных документов, подтверждающих право абитуриента на льготу при поступлении на учебу в вузы;

следующих документов:

копий финансовых отчётов;

справок, подтверждающих оплату труда физического лица за последние 12 месяцев;

справок о выплате социальных пособий и пенсий.

(аналогично пункту 5 указа президента от 24 июля 2021 года №УП-6269).

Компании «Региональные электрические сети», «Худудгазтаъминот», «Узсувтаъминот» и «Тошиссиккуввати» должны совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций до 1 июня интегрировать свои информационные системы с Платформой цифровых данных, функционирующей в рамках системы «Электронное правительство».

Ранее было отменено истребование указанных выше данных государственными органами, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах, государственными организациями и учреждениями.