С 1 июля коммунальным организациям запрещается истребование у населения, в том числе субъектов предпринимательства, ряда сведений и документов. Это предусмотрено указом президента Узбекистана об упрощении предоставления государственных услуг, сокращении бюрократических барьеров и развитии национальной системы оказания госуслуг от 20 апреля.

Отменяется истребование документов, подтверждающих следующие факты:

  • нахождение или отсутствие на учёте в психоневрологическом диспансере;
  • нахождение или отсутствие на учете в наркологическом диспансере;
  • наличие или отсутствие судимости;
  • адресно-справочную информацию;
  • наличие либо отсутствие личного жилья на имени гражданина;
  • площадь жилого помещения;
  • наличие или отсутствие налоговой задолженности;
  • постановка физического лица — налогоплательщика на учёт в органах государственной налоговой службы;
  • размер пенсии и пособия;
  • нахождение или отсутствие в списке получателей пенсий и пособий;
  • регистрация брака, отсутствие регистрации брака или расторжение брака;

следующих документов:

  • копии документа, удостоверяющего личность;
  • фотографии лица установленной формы;
  • справок медико-социальных экспертных комиссий;
  • трудовых книжек и их копий;
  • архивных справок, подтверждающих заработную плату и стаж работы, обучение в высших и средних специальных образовательных учреждениях;
  • кадастровых документов и их копий.

(аналогично пункту 4 указа президента от 23 марта 2021 года №УП-6191)

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сведений, подтверждающих факты:

  • данных свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательства;
  • наличия подтверждения о получении лицензии, документов и уведомлений разрешительного характера;
  • оплаты государственной пошлины, сборов и иных платежей;
  • обладания ценными бумагами, проведения операций с ценными бумагами, получения дивидендов;
  • регистрации в качестве малообеспеченной семьи или её члена;
  • оплаты и получения алиментов физическим лицом;
  • данных диплома о высшем образовании;
  • окончания среднего специального, профессионального образовательного учреждения физическим лицом;
  • окончания среднего общеобразовательного учреждения (на базе 11-го класса) физическим лицом;
  • наличия гражданина в «Ёшлар дафтари» или «Аёллар дафтари»;
  • данных о самозанятых лицах;
  • данных документов, подтверждающих право абитуриента на льготу при поступлении на учебу в вузы;

следующих документов:

  • копий финансовых отчётов;
  • справок, подтверждающих оплату труда физического лица за последние 12 месяцев;
  • справок о выплате социальных пособий и пенсий.

(аналогично пункту 5 указа президента от 24 июля 2021 года №УП-6269).

Компании «Региональные электрические сети», «Худудгазтаъминот», «Узсувтаъминот» и «Тошиссиккуввати» должны совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций до 1 июня интегрировать свои информационные системы с Платформой цифровых данных, функционирующей в рамках системы «Электронное правительство».

Ранее было отменено истребование указанных выше данных государственными органами, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах, государственными организациями и учреждениями.