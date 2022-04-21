С 1 июля коммунальным организациям запрещается истребование у населения, в том числе субъектов предпринимательства, ряда сведений и документов. Это предусмотрено указом президента Узбекистана об упрощении предоставления государственных услуг, сокращении бюрократических барьеров и развитии национальной системы оказания госуслуг от 20 апреля.
Отменяется истребование документов, подтверждающих следующие факты:
- нахождение или отсутствие на учёте в психоневрологическом диспансере;
- нахождение или отсутствие на учете в наркологическом диспансере;
- наличие или отсутствие судимости;
- адресно-справочную информацию;
- наличие либо отсутствие личного жилья на имени гражданина;
- площадь жилого помещения;
- наличие или отсутствие налоговой задолженности;
- постановка физического лица — налогоплательщика на учёт в органах государственной налоговой службы;
- размер пенсии и пособия;
- нахождение или отсутствие в списке получателей пенсий и пособий;
- регистрация брака, отсутствие регистрации брака или расторжение брака;
следующих документов:
- копии документа, удостоверяющего личность;
- фотографии лица установленной формы;
- справок медико-социальных экспертных комиссий;
- трудовых книжек и их копий;
- архивных справок, подтверждающих заработную плату и стаж работы, обучение в высших и средних специальных образовательных учреждениях;
- кадастровых документов и их копий.
(аналогично пункту 4 указа президента от 23 марта 2021 года №УП-6191)
сведений, подтверждающих факты:
- данных свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательства;
- наличия подтверждения о получении лицензии, документов и уведомлений разрешительного характера;
- оплаты государственной пошлины, сборов и иных платежей;
- обладания ценными бумагами, проведения операций с ценными бумагами, получения дивидендов;
- регистрации в качестве малообеспеченной семьи или её члена;
- оплаты и получения алиментов физическим лицом;
- данных диплома о высшем образовании;
- окончания среднего специального, профессионального образовательного учреждения физическим лицом;
- окончания среднего общеобразовательного учреждения (на базе 11-го класса) физическим лицом;
- наличия гражданина в «Ёшлар дафтари» или «Аёллар дафтари»;
- данных о самозанятых лицах;
- данных документов, подтверждающих право абитуриента на льготу при поступлении на учебу в вузы;
следующих документов:
- копий финансовых отчётов;
- справок, подтверждающих оплату труда физического лица за последние 12 месяцев;
- справок о выплате социальных пособий и пенсий.
(аналогично пункту 5 указа президента от 24 июля 2021 года №УП-6269).
Компании «Региональные электрические сети», «Худудгазтаъминот», «Узсувтаъминот» и «Тошиссиккуввати» должны совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций до 1 июня интегрировать свои информационные системы с Платформой цифровых данных, функционирующей в рамках системы «Электронное правительство».
Ранее было отменено истребование указанных выше данных государственными органами, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах, государственными организациями и учреждениями.