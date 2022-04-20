Растёт количество попыток незаконного провоза наркотиков посредством транспортной инфраструктуры Узбекистана. Об этом заявил директор Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками (НИАЦКН) Олим Нарзуллаев на совещании руководителей компетентных органов государств-членов ШОС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 20 апреля в Ташкенте, сообщило ИА «Дунё».

«Наблюдается увеличение объёмов наркотрафика из Афганистана через „Северный маршрут“, особенно на фоне активных интеграционных процессов со странами региона, через территории которых проходят основные наркопотоки, отмечается рост попыток незаконного провоза наркотиков посредством транспортной инфраструктуры Узбекистана», — сказал Олим Нарзуллаев.

Напомним, в феврале таможенники и пограничники Узбекистана задержали на приграничном посту «Ойбек» грузовой автомобиль, перевозивший транзитом из Таджикистана в Россию хлопок. В тайнике было обнаружено 230 кг героина. В марте на пограничном таможенном посту «Айритом» в Сурхандарьинской области была пресечена попытка контрабанды грузовым транспортом гашиша в свёртках в виде картошки общим весом более 154 кг.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом выявлено на 18,4% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, — 7142 факта. Объем изъятых наркотиков составил 1,86 тонны, что на 20,9% больше, чем в 2020 году.

В начале апреля движение «Талибан» запретило фермерам выращивать мак на территории всего Афганистана. Если урожай обнаружат, нарушителям может грозить наказание по законам шариата. Узбекистан приветствовал запрет и выразил поддержку этому шагу.

Директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Руслан Мирзаев на совещании прокомментировал это решение «Талибана».

«Важно, на наш взгляд, отметить, что уже сегодня осторожный оптимизм вызывают заявления „Талибана“ о введении запрета на выращивание мака в Афганистане», — сказал он.

Директор исполкома РАТС ШОС отметил, что необходимо расширить всестороннюю помощь новым властям Афганистана, которые не имеют возможности самостоятельно бороться с такой масштабной угрозой, как наркопреступность.

Руслан Мирзаев также заявил, что государства-члены ШОС являются сегодня объектами наркоагрессии и одновременно целями международных террористических формирований.

«Обе угрозы исходят из единого плацдарма, общего источника — выращивание, производство и сбыт героина на протяжении многих лет обеспечивали основную часть доходов действующих в Афганистане террористических группировок», — пояснил директор исполкома.