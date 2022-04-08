Движение «Талибан» 3 апреля запретило выращивать опийный мак и производить наркотики на территории всего Афганистана. Запрещены также использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков и содержащих их таблеток или алкоголя. Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в интервью «Газете.uz» рассказал о влиянии этого решения на будущее политико-социальное развитие Афганистана и международное признание талибов в качестве легитимной власти.

— Исматилла Раимович, как повлияет на жизнь в регионе запрет нового правительства Афганистана на выращивание опийного мака?

— Объявленный временным правительством Афганистана запрет на культивацию опийного мака, а также на производство, сбыт, транспортировку и контрабанду всех видов наркотических средств, стал одним из ключевых шагов по окончательному искоренению этой проблемы внутри страны, а также присоединению талибов к усилиям государств региона по дальнейшему укреплению региональной стабильности и безопасности.

Хочу особо подчеркнуть, что, по данным ООН, более 80% мирового производства опиума приходится на Афганистан. Прибыль от производства опиатов в прошлом году составила примерно от 1,8 до 2,7 млрд долларов.

Управление ООН по наркотикам и преступности также утверждало, что в 2021 году объём производства опиума в Афганистане вырос на 8% и достиг 6800 тонн.

Несомненно, это внушительные цифры, но и они не могут показать всей той картины тяжелого гуманитарного кризиса, который охватил сегодня страну.

На мой взгляд, необходимо осознать, что для большинства афганских фермеров выращивание мака было единственным путём для выживания и способом прокормить свои семьи. Но это была именно вынужденная мера, которая была создана искусственно по причине непрекращающейся более 40 лет войны в этой братской нам стране.

Полагаем, что по своей сути очень важное решение новых властей Афганистана является не только наглядным подтверждением их добросовестного и ответственного поведения, но и реального стремления в недалёком будущем сделать свою страну полноправным и ответственным членом мирового сообщества.

— Участвовала ли узбекская сторона в переговорах с талибами с предложениями запретить выращивание наркотиков в Афганистане? Как вообще этот запрет влияет на жизнь простых афганских граждан?

— Хотел бы отметить, что, начиная с 2018 года, Узбекистан наладил тесные и конструктивные контакты с руководством движения «Талибан», в том числе с политическим офисом талибов в Катаре.

На всём протяжении этого диалога мы стремились, помимо вопросов политического характера, затронуть и вопрос борьбы с наркоугрозой непосредственно на территории самого Афганистана.

Почему я говорю, что это очень важное решение для всего многонационального народа Афганистана?

Прежде всего, оно наконец-то позволит простым афганским дехканам перейти на культивацию альтернативных маку сельхозкультур, наполнить ими внутренний рынок и дать возможность афганцам жить в достатке.

Хочу подчеркнуть одну немаловажную деталь. Афганцы, по природе своей опытные земледельцы, стали активно культивировать опий только в годы войны, а на протяжении столетий они выращивали все виды плодоовощной и бахчевой продукции, а также рис, пшеницу, картофель, томаты и другие. Вот на этот исторический факт и стоит обратить особое внимание, анализируя настоящее и будущее афганского народа.

Кроме того, решение временного правительства Афганистана позволит лишить различные террористические группировки, которые в данное время все еще находятся на территории страны, реального источника финансирования в виде доходов от продажи опия. Таким образом, своим решением талибы дали чёткий и ясный сигнал всему международному сообществу, что будут бороться не только с наркоугрозой в стране, но и не допустят дальнейшего присутствия на своей территории международных террористов разных мастей.

Другими словами, речь идёт о том, чтобы афганская земля больше никогда не становилась бы прибежищем для иностранных террористов.

Надеемся, что за этим решением властей Кабула последуют и реальные шаги касательно доступа для получения афганскими девочками полноценного школьного образования непосредственно с 1-го по 12-й классы.

Также есть все основания предполагать, что новые власти Афганистана сделают всё возможное для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства, в частности, по формированию правительства на основе широкого представительства, защите прав женщин и национальных меньшинств, а также полному разрыву контактов с террористическими группировками.

На днях министерство иностранных дел Афганистана распространило заявление, в котором вновь гарантировало, что с территории страны не будет исходить угроза, в том числе и соседним странам, и призвало государства региона сообща работать в вопросе обеспечения безопасности границ.

Уверен, что данное заявление новых властей Афганистана даёт не только надежду на скорейшее урегулирование афганского конфликта, но и возможное международное признание талибов в качестве легитимной власти.

Кстати, об этом мы вели диалог на состоявшемся в конце марта в Китае очередном заседании глав МИД государств, ближайших соседей Афганистана.

Достигнута договорённость о выработке единого консолидированного подхода к данному вопросу, в котором важная роль должна принадлежать ООН.

Словом, налицо стремление нынешних властей Афганистана не только привнести мир на свою родину, но и сделать всё возможное для того, чтобы Афганистан больше никогда не ассоциировался у мирового сообщества с понятием «очага международного терроризма и наркоторговли». Дело теперь за надлежащим исполнением новыми властями своих обещаний и решений.