АО «Бекабадцемент», один из крупнейших производителей цемента, запустил производство новых видов продукции для строительства дорог. Качество цемента подтверждено сертификатом соответствия.

Выпуск новых видов продукции реализован в рамках выполнения стратегической цели компании — эффективно обеспечить дорожно-строительную отрасль Узбекистана цементом высокого качества и нарастить объемы производства на предприятии.





Портландцемент ЦЕМI 42,5Н ДП применяется для бетонных покрытий автомобильных дорог.

Сульфатостойкий портландцемент ЦЕМI 42,5Н СС — тип цемента, предназначенный для бетонных и железобетонных изделий и конструкций, обладающих повышенной коррозионной стойкостью.

Продукция подтверждена сертификатами соответствия №UZ.SMT.01.0027.76225290 от 27 марта 2022 года и №UZ.SMT.01.0027.76996063 от 14 апреля 2022 года.

Новые виды продукции — это еще один шаг навстречу потребителям. АО «Бекабадцемент» гарантирует первоклассный сервис и высокое качество цемента за счет полного и непрерывного контроля на всех этапах производства.

Дороги, построенные в Узбекистане с применением цемента АО «Бекабадцемент», прослужат долгие годы без дополнительного ремонта на благо автомобилистов.

Телефоны отдела продаж: (+998) 90−973−20−18, (+998) 90−921−84−54, (+998) 99−879−11−42.

Адрес: г. Бекабад, ул. Истиклол, 20.

Сайт: bekabad-cement.com

E-mail: info@bekabad-cement.uz

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