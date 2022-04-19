Пресс-служба Ташкентских городских судов опубликовала детали административного дела в отношении известного политолога Камолиддина Раббимова.

Как отмечается в сообщении, 17 апреля Раббимов (1977 г. р.) вместе Ш. Самандаров (1997 г. р.) «шумели в общественном месте рядом с Ташкентским торговым центром в Шайхантахурском районе».

«Когда к ним в это время подошли сотрудники органов внутренних дел, несшие службу, и пригласили их в здание УВД для установления личности, они оказали сопротивление, не выполнили законные требования сотрудников органов внутренних дел и оскорбили их перед публикой», — говорится в заявлении.

Это отличается от заявления МВД, где говорилось, что «в ходе проведения санитарно-профилактических мероприятий в махалле „Чакар“ Шайхантахурского района Ташкента Камолиддин Раббимов необоснованное вмешался в деятельность сотрудников, воспрепятствовал их работе и не выполнил их законные требования».

По данным пресс-службы столичных судов, «действия правонарушителей подтвердились собранными доказательствами, показаниями потерпевшего З. Турсунова, объяснительными письмами свидетелей и другими документами».

Шайхантахурский районный суд по уголовным делам признал Раббимова виновными в совершении административных правонарушений по статьям 183 (мелкое хулиганство), части 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) и статьи 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности. Ему был назначен административный арест на 15 суток.

Самандаров получил штраф в размере одной базовой расчетной величины (270 тысяч сумов) по части 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел).

Политолог подал апелляцию на решение суда, в результате чего апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам в понедельник пересмотрела решение Шайхантахурского суда от 18 апреля. В частности, арест заменён на штраф размером 2 БРВ (540 тысяч сумов).

На своей странице в Facebook Камолиддин Раббимов сообщил, что находится дома.

«17 апреля около 19 часов возле рынка Чорсу был рейд. Измеряя верховенство закона в своей личной интерпретации, я вмешался в это дело. Однако я понимаю, что вмешиваться в дела сотрудников ОВД было ошибкой. На меня, по статьям закона наложены штрафы, я намерен вовремя их оплачивать. Остальные подробности постараюсь сообщить позже. Пожалуйста, не политизируйте это дело. Здесь были ошибки, допущенные с моей стороны», — сказал он.

Журналист Ильёс Сафаров со ссылкой на родственников Раббимова сообщал, что он вышел из дома 17 апреля в 15:00 и пропал. Позже он смог связаться с политологом и выяснил, что его держат в следственном изоляторе.