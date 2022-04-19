Шестой международный джазовый фестиваль в Узбекистане состоится с 30 апреля по 18 мая, сообщили «Газете.uz» в представительстве ЮНЕСКО в стране.

Фестиваль проводится по случаю празднования Международного дня джаза, официально провозглашенного во всем мире ЮНЕСКО в 2011 году. Он организован под эгидой представительства ЮНЕСКО в стране Фондом развития культуры и искусства Узбекистана, Государственной консерваторией и хокимиятом Ташкента при поддержке и участии посольств Франции, Германии, Венгрии, Индии, Польши, Словакия, Швейцария и США. Узбекистан участвует в глобальном праздновании джаза с 2015 года.

В рамках нынешнего фестиваля состоится около 20 концертов джазовых исполнителей из-за рубежа и Узбекистана в Государственной консерватории Узбекистана, которая станет основной площадкой и отметит свое 85-летие, а также концерт под открытым небом в Ичан-Кале в Хива, концерты в Хорезмском областном музыкально-драматическом театре им. Агахи в Ургенче, Бухарском музыкально-драматическом театре и театре «Ильхом» в Ташкенте.

Кроме того, будут организованы мастер-классы и джем-сейшны в Республиканском музыкальном академическом лицее имени В. Успенского, Эстрадно-цирковом колледже в Ташкенте, Государственной консерватории Узбекистана, галерее Bonum Factum и баре Maqom в Ташкенте, а также в музыкальном колледже в Бухаре.

В этом году участие в фестивале примут Тиль Брённер (Германия), Ginetta’s Vendetta (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр (Россия), Трио Грегори

Прива (Франция), Ага Зарян и Микал Токай (Польша), Квинтет Айка Григоряна (Армения), Benny & The Jazz Collective — Бенедикт Лазарус (Индия), Мило Сухомил и Павол Береза (Словакия), Флора Кисс и Матиас Тос (Венгрия), Пэт Эпплтон, голос De Phazz (Германия), Малькольм Брафф и Клэр Угёнин (Швейцария), Тони Момрелл (Великобритания), Мелвин Трэвис и квартет Черемизова (Франция и Россия), Jazzirama (Узбекистан) и Сабина Мустаева (Узбекистан).

«Джаз — это искусство самовыражения. Джазовый музыкант — это больше, чем просто исполнитель; он или она является творцом искусства в глазах публики, создающим произведение искусства раз и навсегда! ЮНЕСКО верит в способность джаза способствовать миру, диалогу и взаимопониманию между людьми и народами. Цель нашего фестиваля — предоставить возможность джазовым музыкантам из Узбекистана из-за рубежа прославить этот универсальный язык, культурное разнообразие и межкультурный диалог посредством различных музыкальных мероприятий», — сказал глава представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Александрос Макаригакис.

Программу фестиваля и ссылки на покупку билетов можно найти на портале о культурной жизни Ташкента Afisha.uz.