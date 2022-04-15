Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на совещании 13 апреля поручил Главному управлению благоустройства устранить ямы на главных улицах города в течение 10 дней. Недостатки образовались после обильных дождей в марте.

В столице основными считаются 76 улиц, сообщил «Газете.uz» заместитель хокима по вопросам внедрения информационных технологий — руководитель Департамента цифрового развития Алексей Хен. Ремонтные работы на них уже ведутся.

Список основных улиц: Абая, Садыка Азимова, Амира Темура, сквер Амира Темура, Афросиаб, Ахмада Дониша, Мухтара Ашрафи, Аэропорт (привокзальные улицы у международного аэропорта), Беруни, Бешкайрагач, Бабура, Богишамол, Бунёдкор, Бухара, Буюк ипак йули, Буюк Турон, Гавхар, Дурмон йули, Зарафшан, Заргарлик, Заркайнар, Зиёлилар, Зулфияхоним, Ислама Каримова, Истикбол, Истиклол, Катартал, Катта Хирмонтепа, Кичик халка йули, Абдуллы Кадыри, Карасарай, Корасув, Караташ, Лабзак, Лутфи, Матбуотчилар, Махтумкули, Мирзо Улугбека, Мирабад, Мавераннахр, Мукими, Мустакиллик, Мухаммада Юсуфа, Алишера Навои, Назарбек, Нукус, Нурафшан, Айбека, Аккурган, Алмазар, Олтинтепа, Осиё, Паркент, Юнуса Ражаби, Шарафа Рашидова, Шота Руставели, Сагбан, Себзар, Султония, Туркистон, Маннона Уйгура, Фергана йули, Фараби, Фархада, Фидокор, Фитрата, Фурката, Чиланзар, Чоштепа, Чопонота, Шастри, Шахрисабз, Тараса Шевченко, Ширин, Шуртепа и Янги Сергели.

Главные улицы Ташкента на карте.

Помочь в ремонте улиц могут жители Ташкента, отметили в Департаменте цифрового развития. Для этого можно сфотографировать яму и с указанием локации разместить заявку о ремонте через сайт XаlqNazorati.uz. Важно, чтобы фотография была хорошего качества, и на ней были видны ближайшие здания, заведения и другие ориентиры, которые помогут быстрее найти яму. Для удобства можно скачать приложение Xalq Nazorati в Google Play и App Store.

Заявки будут обработаны и направлены в соответствующие службы, которые по завершении работ оповестят об устранении ямы. Отметить заявку как решённую может только заявитель.

Ямы на внутренних улицах в махаллях планируется устранить в рамках программы «Обод махалла» в течение года.

Хоким Джахонгир Артыкходжаев заявлял, что работы при необходимости могут вестись в ночное время. «Попросим прокурора взять под контроль качество работ и расходование средств. Ни одной ямы не должно остаться. Некачественную работу принимать не будем», — отмечал он.