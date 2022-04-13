В течение 10 дней планируется полностью устранить ямы на главных улицах Ташкента. Об этом на совещании в администрации столицы 13 апреля заявил хоким города Джахонгир Артыкходжаев.

«Как вам известно, в городе зима была не такой сложной, но за последние 50−60 лет Ташкент не видел таких дождей. После дождей асфальт на наших улицах показал своё реальное состояние и появились ямы. Это привело к резкому недовольству наших граждан», — сказал он.

Градоначальник поручил начальнику Главного управления благоустройства при хокимияте Анвару Умарову в течение 10 дней устранить все ямы на улицах.

«Анвар ака, за 10 дней вы вместе с хокимами районов, объединившись с соответствующими управлениями, должны привлечь всю имеющуюся в Ташкенте технику, которая принадлежит частным компаниями и вашему управлению. Срок вам — 10 дней. За 10 дней вы должны полностью отремонтировать крупные улицы, главные улицы. Я понимаю, что это тяжело. У нас большой город, но вам нужно взять на себя ответственность. При необходимости организуйте работы в ночное время», — сказал он.

Джахонгир Артыкходжаев попросил органы внутренних дел взять под контроль участки ремонтируемых улиц и создать удобства для перемещения жителей. Он сказал, что в часы пик нужно приостанавливать работы, чтобы «не раздражать и не портить настроение жителям».

«Будет непростительно, если срок превысит 10 дней. Попросим прокурора взять под контроль качество работ и расходование средств… Ни одной ямы не должно остаться. Некачественную работу принимать не будем», — отметил он.

Хоким города также попросил жителей отправлять фотографии ям на улицах на портал «Халк назорати».

«Мы живём в 2022 году, а не в прошлом веке. Нужно подходить к выполнению работ с умом, с порядком и качеством. Кто выполнит работу некачественно, тот понесёт ответственность», — сказал он.

Ямы на внутренних улицах в махаллях планируется устранить в рамках программы «Обод махалла» в течение года.