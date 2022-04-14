Женщины занимают 27% руководящих должностей в Узбекистане, эти данные были озвучены на форуме «Роль женщин-парламентариев в развитии Узбекистана» с участием сенаторов и депутатов Олий Мажлиса, государственных органов и международных организаций в Ташкенте 13 апреля.

Доля женщин в сфере предпринимательства составляет 25%, в политических партиях — 44%, в системе высшего образования — 46%, отмечено на форуме.

Повышение квалификации работников Комитета по делам семьи и женщин и заместителей хокимов по делам семьи и женщин. Фото: АИМК

По данным обзора «Женщины в политике» в 2020 году, по результатам выборов 2019 года женщины заняли 24,7% мест в верхней палате парламента — Сенате, увеличив своё представительство на 7,7% по сравнению в предыдущим результатом. В Законодательной палате выборы 2019 года принесли женщинам 32% мест, что демонстрирует увеличение в 2 раза.

В марте в связи с созданием Государственного комитета семьи и женщин назначены новые заместители хокимов регионов — начальники областных управлений по делам семьи и женщин. Также должность заместителя хокима района (города) занимают начальницы отделов семьи и женщин, созданных постановлением президента от 2 марта.