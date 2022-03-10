В связи с созданием Государственного комитета по делам семьи и женщин назначены новые заместители хокимов регионов Узбекистана — начальники областных управлений по делам семьи и женщин. Об этом сообщили пресс-службы региональных администраций.
Каракалпакстан
Марьям Халилаевна Ахмедова назначена заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана — главой Комитета по делам семьи и женщин Каракалпакстана.
До настоящего времени она занимала должность заместителя министра по поддержки махалли и семьи Каракалпакстана.
Андижанская область
Гулнорахон Марифжоновна Абдуллаева назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Андижанской области — начальника управления по делам семьи и женщин.
До этого она занимала должность заместителя председателя Андижанского областного объединения профсоюзов.
Джизакская область
Назира Абдусатторовна Мухторова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Джизакской области — начальника управления по делам семьи и женщин.
До этого, с февраля 2020 года, она работала заместителем хокима Джизакской области — начальником управления по поддержке махалли и семьи.
Кашкадарьинская область
Комила Зайдуллаевна Карамова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Кашкадарьинской области — начальника управления по делам семьи и женщин.
Ранее она работала первым заместителем начальника областного управления по поддержке махалли и семьи.
Самаркандская область
Зебинисо Пулатовна Рахманова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Самаркандской области — начальника управления по делам семьи и женщин.
Сурхандарьинская область
Зулхумор Абдирашидовна Хидирова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Сурхандарьинской области — начальника управления семьи и женщин.
С 2021 года работала первым заместителем начальника управления по поддержке махалли и семьи Сурхандарьинской области.
Сырдарьинская область
Наргиза Келдибековна Тажибаева назначена заместителем хокима области — начальником управления по делам семьи и женщин.
Ранее она работала первым заместителем начальника областного управления по поддержке махалли и семьи.
Хорезмская область
Гульсара Ахмедовна Курбанбаева назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Хорезмской области — начальника управления по делам семьи и женщин.
Ранее она занимала должность первого заместителя начальника областного управления по поддержки махалли и семьи.
Ташкентская область
Зухра Тураевна Миргазиева назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Ташкентской области — начальника управления по делам семьи и женщин.
До этого она работал заместителем хокима Ташкентской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе.
Навоийская область
Малика Таджиевна Мамадиярова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин.
До назначения она работала первым заместителем начальника управления по поддержке махалли и семьи Навоийской области — советником хокима по делам женщин.
Бухарская область
Фируза Баходирхановна Ибрагимова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин.
Ранее она работала первым заместителем начальника областного управления по поддержке махалли и семьи.
Наманганская область
Динора Исаковна Якубова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин.
Прежде она работала директором областного моноцентра «Ишга мархамат».
Ферганская область
Исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин назначена Камила Анваровна Кавланова, ранее работавшая первым заместителем начальника отдела по поддержке махалли и семьи — советником хокима Тошлокского района.
Ташкент
Нодира Нигматуллаевна Умарова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Ташкента — начальника управления по делам семьи и женщин.
С 2018 года возглавляла моноцентр «Ишга мархамат» при Министерстве занятости и трудовых отношений.