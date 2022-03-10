В связи с созданием Государственного комитета по делам семьи и женщин назначены новые заместители хокимов регионов Узбекистана — начальники областных управлений по делам семьи и женщин. Об этом сообщили пресс-службы региональных администраций.

Каракалпакстан





Марьям Халилаевна Ахмедова назначена заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана — главой Комитета по делам семьи и женщин Каракалпакстана.

До настоящего времени она занимала должность заместителя министра по поддержки махалли и семьи Каракалпакстана.

Андижанская область





Гулнорахон Марифжоновна Абдуллаева назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Андижанской области — начальника управления по делам семьи и женщин.

До этого она занимала должность заместителя председателя Андижанского областного объединения профсоюзов.

Джизакская область





Назира Абдусатторовна Мухторова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Джизакской области — начальника управления по делам семьи и женщин.

До этого, с февраля 2020 года, она работала заместителем хокима Джизакской области — начальником управления по поддержке махалли и семьи.

Кашкадарьинская область





Комила Зайдуллаевна Карамова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Кашкадарьинской области — начальника управления по делам семьи и женщин.

Ранее она работала первым заместителем начальника областного управления по поддержке махалли и семьи.

Самаркандская область





Зебинисо Пулатовна Рахманова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Самаркандской области — начальника управления по делам семьи и женщин.

Сурхандарьинская область

Зулхумор Абдирашидовна Хидирова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Сурхандарьинской области — начальника управления семьи и женщин.

С 2021 года работала первым заместителем начальника управления по поддержке махалли и семьи Сурхандарьинской области.

Сырдарьинская область





Наргиза Келдибековна Тажибаева назначена заместителем хокима области — начальником управления по делам семьи и женщин.

Ранее она работала первым заместителем начальника областного управления по поддержке махалли и семьи.

Хорезмская область





Гульсара Ахмедовна Курбанбаева назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Хорезмской области — начальника управления по делам семьи и женщин.

Ранее она занимала должность первого заместителя начальника областного управления по поддержки махалли и семьи.

Ташкентская область





Зухра Тураевна Миргазиева назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Ташкентской области — начальника управления по делам семьи и женщин.

До этого она работал заместителем хокима Ташкентской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе.

Навоийская область





Малика Таджиевна Мамадиярова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин.

До назначения она работала первым заместителем начальника управления по поддержке махалли и семьи Навоийской области — советником хокима по делам женщин.

Бухарская область





Фируза Баходирхановна Ибрагимова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин.

Ранее она работала первым заместителем начальника областного управления по поддержке махалли и семьи.

Наманганская область





Динора Исаковна Якубова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин.

Прежде она работала директором областного моноцентра «Ишга мархамат».

Ферганская область





Исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин назначена Камила Анваровна Кавланова, ранее работавшая первым заместителем начальника отдела по поддержке махалли и семьи — советником хокима Тошлокского района.

Ташкент





Нодира Нигматуллаевна Умарова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Ташкента — начальника управления по делам семьи и женщин.

С 2018 года возглавляла моноцентр «Ишга мархамат» при Министерстве занятости и трудовых отношений.