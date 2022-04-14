С 1 мая вступают в силу обновлённые Правила дорожного движения Узбекистана. «Газета.uz» уже писала о некоторых изменениях, таких как снижение разрешённой скорости возле школ и детсадов, в жилых зонах, а также требование пристёгиваться ремнём безопасности для пассажиров передних сидений автомобилей. О чём ещё говорится в документе?
Основные изменения в ПДД
- ПДД дополнены новыми определениями, их количество увеличено с 50 до 70. Среди них — велосипедист, велодорожка, велополоса, велопешеходная дорожка, опережение, островок безопасности, места с ограниченной видимостью, место платной стоянки, электромобиль, создание аварийной ситуации и другие.
- Название главы «Обязанности водителей» изменено на «Общие задачи водителей». Она дополнена пунктом о том, что при наличии у водителя биометрического паспорта или ID-карты необязательно наличие водительских прав, техпаспорта, доверенности и полиса ОСГО.
- Исключены пункты, разрешавшие не пристёгиваться ремнями безопасности водителям, движущимся задним ходом, и водителям линейного такси при движении в населённых пунктах. Пристёгиваться водитель и пассажиры передних сидений обязаны перед началом движения.
- Список обязанностей водителя дополнен запретом на создание аварийных ситуаций во время движения.
- В населённых пунктах запрещено пользоваться магнитолой и аудиоаппаратурой автомобиля с превышением разрешённого уровня звука. Такой же запрет касается звука двигателя.
- Водитель обязан контролировать соблюдение запретов, установленных для пассажиров, таких как запрет на открытие дверей во время движения или высовывание частей тела из машины.
- На машинах, сопровождающих транспорт экстренных и оперативных служб, на которых включены проблесковые маячки, должны быть включены фары ближнего света.
- Запрещено обгонять транспорт экстренных и оперативных служб, которые движутся с включёнными проблесковыми маячками.
- Грузовые автомобили во всех случаях, кроме исключений, предусмотренных ПДД, могут передвигаться только по крайней правой полосе.
- Велосипедисты в тёмное время суток и в условиях плохой видимости при движении по проезжей части в условиях отсутствия велодорожки или велополосы обязаны быть в светоотражающем жилете или в одежде, имеющей светоотражающие элементы.
- Разрешена установка велосипедных светофоров, имеющих круглые фонари меньшего размера с изображением велосипеда.
- Велосипедистам разрешено пересекать проезжую часть на велосипеде при наличии велополосы. В противном случае нужно по-прежнему спешиваться.
- На пересечении велодорожки и тротуара велосипедисты должны уступить дорогу пешеходам.
- При перевозке легковыми автомобилями груза высота груза, установленного на багажник на крыше, не должна превышать 1 м (кроме велосипедов, установленных на специальное приспособление), а длина не должна превышать габариты автомобиля более чем на 0,5 м.
- Организациям и гражданам запрещена самовольная установка искусственных неровностей на проезжей части.
- При неработающем светофоре водитель должен убедиться, что не работают также светофоры перпендикулярного направления.
- Запрещено использование звукового сигнала, кроме случаев, когда это необходимо для предотвращения ДТП, или для обгона других водителей вне населённых пунктов.
- Максимальная разрешённая скорость движения в населённых пунктах остаётся прежней — 70 км/ч, вне населённых пунктов — 100 км/ч. В крупных городах республиканская комиссия может устанавливать ограничение скорости в 60 км/ч на отдельных участках.
- При наличии соответствующих знаков за 300 м до и после школ и детсадов максимальная разрешённая скорость составляет 30 км/ч. В жилых зонах разрешается ехать со скоростью не выше 20 км/ч.
- Запрещён обгон на пешеходных переходах даже в отсутствие пешеходов.
- Запрещена остановка транспортного средства на расстоянии ближе 10 м до пешеходного перехода (до этого — 5 м), на пересечении с велодорожкой и за 10 м до неё, а также на велополосе (кроме случаев посадки и высадки пассажиров).
- Запрещена остановка на пересечении проезжих частей и ближе 30 м от края пересекаемой проезжей части (ранее — 5 м), за исключением стороны напротив бокового проезда трёхсторонних пересечений (перекрёстков), имеющих сплошную линию дорожной разметки или разделительную полосу.
- Запрещена остановка транспортных средств на разворотах и на расстоянии 30 м до или после них.
- При сильных осадках (дождь, снег) водители обязаны включать ближний свет фар или противотуманные фонари в дневное время суток.
- Запрещена перевозка людей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства. Из этого пункта исключена фраза «не считая детей до 12-летнего возраста».