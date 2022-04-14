С 1 мая вступают в силу обновлённые Правила дорожного движения Узбекистана. «Газета.uz» уже писала о некоторых изменениях, таких как снижение разрешённой скорости возле школ и детсадов, в жилых зонах, а также требование пристёгиваться ремнём безопасности для пассажиров передних сидений автомобилей. О чём ещё говорится в документе?

Основные изменения в ПДД