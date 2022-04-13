В обновлённых Правилах дорожного движения Узбекистана, которые вступают в силу с 1 мая, введена норма об обязанности пассажиров передних сидений транспортных средств пристёгиваться ремнями безопасности. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

В пункте 9 правил говорится, что водитель и пассажиры передних сидений должны пристегнуться до начала движения транспортного средства, конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности.

В действующих ПДД от 2015 года говорится, что водитель обязан быть пристёгнутым при движении.

В постановлении правительства от 12 апреля, которым утверждена новая редакция ПДД, Министерству внутренних дел поручено вести широкую разъяснительную работу о важности с точки зрения сохранения человеческой жизни использования ремней безопасности на задних сидениях, а также специальных кресел для детей в возрасте до 7 лет и специальных удерживающих устройств с ремнями безопасности для детей 7−12 лет.