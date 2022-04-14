Кабинет министров 12 апреля утвердил своим постановлением Административный регламент порядка определения и выдачи персонального идентификационного номера физического лица в Узбекистане, сообщила Norma.uz.

Регламент предусматривает формирование электронной заявки физического лица, а также выдачу персонального идентификационного номера:

в процессе регистрации рождения всем лицам, родившимся на территории Узбекистана;

иностранному гражданину или лицу без гражданства при предоставлении идентификационной ID-карты;

иностранному гражданину, временно пребывающему или осуществляющему деятельность на территории Узбекистана через своего доверенного представителя;

лицу без гражданства при оформлении биометрического проездного документа;

гражданам Узбекистана, их детям, гражданам иностранных государств и лицам без гражданства, временно или постоянно проживающим в иностранном государстве.

Государственному центру персонализации совместно с Министерством иностранных дел, Министерством внутренних дел и Министерством юстиции поручено начиная с 1 июня 2022 года внедрить государственную услугу по выдаче персональных идентификационных номеров.

Как мы сообщали ранее, с 9 апреля во всех платёжных документах вместо идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) плательщика-физического лица теперь должен указываться его ПИНФЛ. В ЦБ также уточнили, что это не касается юридических лиц.