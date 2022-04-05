Во всех платёжных документах вместо ИНН (идентификационного номера налогоплательщика) плательщика-физического лица теперь должен указываться его ПИНФЛ (персональный идентификационный номер физического лица), сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана. Изменение требований к оформлению платёжных документов, предоставляемых клиентами банкам, планируется внедрить поэтапно до 9 апреля.

Центробанк напомнил о необходимости правильно и полностью вносить ПИНФЛ при составлении платёжных требований и инкассовых поручений.

ПИНФЛ является единым идентификатором, удостоверяющим личность гражданина при оказании всех государственных, банковских, социальных и других услуг. Он состоит из 14 цифр и присваивается человеку при рождении или получении паспорта и остаётся неизменным до конца жизни. Он указывается в паспорте и отображает индекс пола, дату рождения, код города, порядковый номер гражданина, а также включает контрольную цифру.