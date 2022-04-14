Телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоялся 14 апреля, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале беседы лидер Узбекистана поздравил главу правительства Венгрии с победой межпартийной коалиции «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» на прошедших парламентских выборах в этой стране.

Стороны также обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Были обсуждены вопросы укрепления отношений стратегического партнёрства, ход исполнения договорённостей, достигнутых по итогам визита премьер-министра Венгрии в Узбекистан в марте прошлого года.

Особое внимание уделено практической реализации проектов кооперации в фармацевтике, сельском хозяйстве, животноводстве, пищевой промышленности, отрасли производства строительных материалов, а также расширению взаимовыгодного сотрудничества в банковско-финансовом секторе.

Состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Рассмотрен график предстоящих мероприятий на высшем уровне.