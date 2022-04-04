Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остаётся на своём посту на четвёртый срок, а правительственная коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии укрепила свои позиции в парламенте. Такие результаты выборов представило Национальное избирательное бюро Венгрии, сообщил Euronews.

Правящий блок сохраняет конституционное большинство и получает на два мандата больше, чем в прошлом созыве, — всего 135 мест из 199.

Свою победу Виктор Орбан связал с относительно мягкой позицией Будапешта в отношении России и войны на Украине.

«Нам пришлось сражаться с самыми крупными противниками: с левым крылом внутри страны, с международными левыми силами, с брюссельскими бюрократами, со всеми организациями империи Сороса, международными СМИ и, наконец, президентом Украины. Никогда ещё не было у нас так много противников», — сказал Виктор Орбан.

Шесть оппозиционных партий к этим выборам сформировали альянс, который получил название «Объединённые ради Венгрии». Его лидером стал умеренный консерватор Петер Марки-Зай.

Последние перед выборами соцопросы прогнозировали, что оппозиционный блок может получить более 40−45% голосов, его рейтинги были сопоставимы с рейтингами «Фидес». Официальные результаты оказались скромнее — альянс получил 35% голосов.

Петер Марки-Зай признал поражение и заявил, что разочарован итогом выборов. Он обвиняет правительство в создании неравных условий ведения избирательной кампании. По его мнению, оппозиция проиграла из-за господства Орбана в венгерских СМИ. Активисты независимых объединений наблюдателей говорят и о многочисленных нарушениях уже непосредственно в ходе выборов.

Как отмечает BBC, предвыборную кампанию Виктора Орбана осложнило вторжение России в Украину. Политик осудил российскую агрессию и не стал накладывать вето на санкции Евросоюза в отношении Москвы, хотя и отметил, что не согласен с ними.

При этом он запретил провоз любой военной техники для Украины через территорию Венгрии и продолжает настаивать на том, что в тесных связях с России есть множество преимуществ, включая надежность поставок газа.

Виктор Орбан смог убедить свой электорат в том, что обещания оппозиционного альянса Петера Марки-Зайи наладить отношения с Евросоюзом могут затянуть саму Венгрию в военный конфликт на стороне НАТО, пишет BBC. Оппозиция такие обвинения категорически отрицала.