15−17 апреля Ташкент примет этап Кубка мира по художественной гимнастике. Соревнования пройдут в Федерации гимнастики Узбекистана (карта). Вход для зрителей на соревнованиях будет свободным, сообщает пресс-служба ФГУ.

В этом году на соревновательный помост выйдут представительницы 15 государств: Армении, Австралии, Азербайджана, Болгарии, Колумбии, Великобритании, Грузии, Германии, Италии, Казахстана, Латвии, Новой Зеландии, Словении, США и Узбекистана.

Впервые за долгие годы на ташкентском турнире будут отсутствовать гимнастки из России, Беларуси и Украины. В начале марте Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отстранении сборных России и Беларуси от соревнований. Изначально FIG запретила спортсменам из обеих стран выступать под национальным флагом и гимном, но в итоге решила, что начиная с 7 марта, они не будут допущены к стартам даже в нейтральном статусе.

В ФГУ сообщили, что спортивный сезон 2022 года для всех гимнасток проходит «с невероятным волнением». Связано это с целым рядом факторов. Во-первых, этот олимпийский цикл значительно короче, а значит времени на подготовку к квалификационным стартам отведено мало. Уже этой осенью стартует лицензионный чемпионат мира, где будут разыграны первые квоты в Париж 2024.

Во-вторых, новый свод правил в судействе, требующий от гимнасток более сложных программ.

В-третьих, смена предметов в групповых упражнениях. В новом цикле — это, упражнение с 5-ю обручами, а также, упражнение с 3-мя лентами и 2-мя мячами.

Кроме того, многие национальные сборные поменяли свой основной состав.

«На смену „прошлым“ лидерам приходит „подросшее“ талантливое поколение. Так, к примеру, после Токио 2020 олимпийский чемпион сборная команда Болгарии в групповых упражнениях представит свой новый состав», — говорится в сообщении.

Узбекистан на этапе Кубка мира в Ташкенте представят, обладательница олимпийской лицензии в Токио, чемпионка Азии, призёр Азиатских игр и этапов Кубка мира, лидер сборной Сабина Ташкенбаева, чемпионка Азии Тахмина Икромова. Обе гимнастки воспитанницы Лилии Власовой.

Кроме того, выступит новый состав групповых упражнений: Шахзада Ибрагимова, Наргиза Джуманиязова, Нилюфар Аъзамова, Мумтоза Исхакзода, Мария Пак и Хуршида Абдурауфова. Тренируют команду Рано Мухамедова и Нилуфар Шамурадова.

Впервые турниры по художественной гимнастике столь высокого масштаба в Узбекистане состоялись в 2004 и 2005 годах. Спустя ещё 5 лет, в 2010 году в Ташкенте прошёл чемпионат Азии среди юниоров. С тех пор столица каждый год принимает сильнейших гимнасток планеты, а хозяйки турниров завоёвывают награды различного достоинства.