Узбекистан приветствует объявление двухмесячного перемирия и прекращение огня в Йемене при посредничестве ООН. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел страны.

«Полагаем, что временный мораторий на военные действия, а также решимость в твердой поддержке законности в этой стране создадут необходимые предпосылки для поиска компромиссов во имя установления всеобъемлющего мира и стабильности в Йемене», — говорится в заявлении.

«Призываем все противоборствующие стороны к проявлению сдержанности и политической воли к урегулированию конфликта посредством диалога и дипломатии», — подчеркивается в заявлении МИДа.

На протяжении более семи лет в Йемене продолжалось вооруженное противостояние между проправительственной коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, и мятежными формированиями хуситов, говорится в материалах ООН.

Соглашение о двухмесячном перемирии в Йемене было подписано 1 апреля. Стороны согласились прекратить все наступательные воздушные, наземные и морские операции внутри Йемена и вблизи его границ.

Они также договорились о том, что суда с топливом будут заходить в порт Ходейды, а коммерческие рейсы будут осуществляться в аэропорт Саны.

Перемирие может быть продлено по истечении двухмесячного периода с согласия сторон.