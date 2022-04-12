Столичный Парк дружбы (бывший парк Бабура) в Яккасарайском районе примет фестиваль живой музыки и городской культуры «Инжир». Он пройдёт 16 и 17 апреля в формате open air.

В программе фестиваля — поэтические чтения, мастер-классы по йоге, ярмарка виниловых пластинок и выставка ландшафтного дизайна и арт-объектов. Хендмейд-мастера и локальные бренды примут участие в традиционной ярмарке изделий ручной работы «Тепло».

Творческие активности на территории парка будут идти в течение двух дней с 16:00 до 20:00.





На главной сцене фестиваля выступят танцевальные k-pop коллективы и ташкентские музыканты Джасур Мирсагатов и группа Sultan, «Электрооко», «Крылья Оригами», Silence, «Деревянный Слон» и Rishat. Послушать их можно будет, удобно устроившись на парковых газонах.

Инициатива проведения фестиваля принадлежит музыканту, продюсеру и журналисту Никите Макаренко. По его словам, «Инжир» — проект некоммерческий и создаётся горожанами для горожан.

Вход в парк, на все активности и концертную площадку — бесплатный.

Расходы на организацию фестиваля взяли на себя генеральные спонсоры: Клуб корейских бизнесменов Узбекистана KORYOIN и группа компаний Euroroads.

Фестиваль также поддержали компания Italpanelli и творческое пространство Art 4 life. За звук отвечает IOSIS SHOW, световое оборудование и экраны предоставит компания Ahad Mix.

Продюсеры фестиваля «Инжир» — Никита Макаренко, Ашот Даниелян и Ирода Юсупова.

Программа фестиваля «Инжир» (главная сцена)

Суббота, 16 апреля

16:00−17:00 Поэтические чтения

17:00−18:00 Группа «Деревянный Слон» (rock)

18:00−19:00 RISHAT (r'n'b, pop)

19:00−20:00 Джасур Мирсагатов и группа Sultan (pop)

20:00−21:30 Группа ЭЛЕКТРООКО (electro-pop/rock)

Воскресенье, 17 апреля

17:00−18:00 Поэтические чтения

18:00−19:00 Выступление танцевальных k-pop коллективов

19:00−20:00 Группа Silence (pop-rock)

20:00−21:30 Группа «Крылья Оригами» (indie-rock)