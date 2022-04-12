Столичный Парк дружбы (бывший парк Бабура) в Яккасарайском районе примет фестиваль живой музыки и городской культуры «Инжир». Он пройдёт 16 и 17 апреля в формате open air.
В программе фестиваля — поэтические чтения, мастер-классы по йоге, ярмарка виниловых пластинок и выставка ландшафтного дизайна и арт-объектов. Хендмейд-мастера и локальные бренды примут участие в традиционной ярмарке изделий ручной работы «Тепло».
Творческие активности на территории парка будут идти в течение двух дней с 16:00 до 20:00.
На главной сцене фестиваля выступят танцевальные k-pop коллективы и ташкентские музыканты Джасур Мирсагатов и группа Sultan, «Электрооко», «Крылья Оригами», Silence, «Деревянный Слон» и Rishat. Послушать их можно будет, удобно устроившись на парковых газонах.
Инициатива проведения фестиваля принадлежит музыканту, продюсеру и журналисту Никите Макаренко. По его словам, «Инжир» — проект некоммерческий и создаётся горожанами для горожан.
Вход в парк, на все активности и концертную площадку — бесплатный.
Расходы на организацию фестиваля взяли на себя генеральные спонсоры: Клуб корейских бизнесменов Узбекистана KORYOIN и группа компаний Euroroads.
Фестиваль также поддержали компания Italpanelli и творческое пространство Art 4 life. За звук отвечает IOSIS SHOW, световое оборудование и экраны предоставит компания Ahad Mix.
Продюсеры фестиваля «Инжир» — Никита Макаренко, Ашот Даниелян и Ирода Юсупова.
Программа фестиваля «Инжир» (главная сцена)
Суббота, 16 апреля
16:00−17:00 Поэтические чтения
17:00−18:00 Группа «Деревянный Слон» (rock)
18:00−19:00 RISHAT (r'n'b, pop)
19:00−20:00 Джасур Мирсагатов и группа Sultan (pop)
20:00−21:30 Группа ЭЛЕКТРООКО (electro-pop/rock)
Воскресенье, 17 апреля
17:00−18:00 Поэтические чтения
18:00−19:00 Выступление танцевальных k-pop коллективов
19:00−20:00 Группа Silence (pop-rock)
20:00−21:30 Группа «Крылья Оригами» (indie-rock)